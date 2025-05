OPPO Reno 14 Global sta arrivando e avrà Google Gemini integrato

Di recente OPPO ha presentato in Cina i nuovi smartphone della serie Reno, che potrebbero arrivare alle nostre latitudini molto presto. I primi indizi ci arrivano direttamente dalla compagnia asiatica, con un comunicato che conferma le funzionalità AI di Google Gemini a bordo di OPPO Reno 14 e 14 Pro Global.

OPPO Reno 14 e 14 Pro pronti al debutto Global: nuove funzionalità AI con Google Gemini

Crediti: OPPO

Al momento non c’è ancora una data di presentazione: tuttavia è probabile che la serie OPPO Reno 14 possa fare capolino in versione Global a giugno, o al massimo nel corso dell’estate.

Per ora OPPO si è limitata a confermare che l’integrazione con Google Gemini verrà rafforzata. Questo significa che l’assistente AI verrà integrato nelle app proprietarie come Note, Calendario ed Orologio, in modo da estrapolare informazioni utili da quest’ultime per rispondere alle richieste dell’utente.

OPPO sta collaborando a stretto contatto con Google per migliorare le funzionalità AI dei suoi smartphone. Con un singolo comando gli utenti potranno chiedere a Gemini delle azioni che riguardano più applicazioni, semplicemente premendo il pulsante laterale.

Gemini supporterà le funzioni multi-app per completare attività complesse: ad esempio sarà possibile chiedere all’assistente di riassumere i punti chiave di un documento ed inviare il riepilogo all’interno dell’app Note di OPPO. Oppure si potrà chiedere a Gemini di salvare tutti i passaggi di una ricetta in un video su YouTube (dopo aver istruito in modo preciso l’assistente AI).

Di certo nei prossimi giorni arriveranno altri dettagli: OPPO Reno 14 e 14 Pro sono in arrivo nei mercati Global ed è probabile che non manchi molto al debutto. Nel frattempo vi segnaliamo che entrambi gli smartphone sono già acquistabili da store di terze parti, in versione cinese.