OPPO Reno 14 avvistato su Geekbench: possiamo tirare un sospiro di sollievo?

Nei giorni scorsi hanno fatto capolino le prime immagini di OPPO Reno 14, il primo modello della serie in arrivo a stretto giro. Il design strizza l’occhio a Cupertino ma quello che ha fatto storcere il naso è il comparto tecnico datato… almeno fino ad ora, con l’arrivo del dispositivo su Geekbench.

OPPO Reno 14: Geekbench “conferma” il nuovo SoC che troveremo a bordo

Il nuovo smartphone è comparto nella piattaforma di benchmark con la sigla PKZ110: si tratta di OPPO Reno 14 e grazie a Geekbench arriva una buona notizia. Secondo le indiscrezioni precedenti c’era il rischio di vedere a bordo il Dimensity 8350, ossia lo stesso SoC di Reno 13. A quanto pare le cose stanno diversamente e possiamo ben sperare per il nuovo modello, almeno in termini di performance.

In base a quanto emerso dai benchmark lo smartphone sarebbe equipaggiato con il Dimensity 8400 di MediaTek, un SoC da cui ci aspettiamo grandi soddisfazioni. Si tratta infatti del primo chipset per la fascia media con architettura All Big Core, caratteristica che ha preso piede con le soluzioni di punta MediaTek e Qualcomm. Ecco le specifiche:

4 nm TSMC

CPU octa-core 1 x 3,25 GHz A725

3 x 3,0 GHz A725

4 x 2,1 GHz A725

GPU Mali-G720 MC6

Il chipset ha debuttato con Redmi Turbo 4, arrivato da noi come POCO X7 Pro. Quindi se volete sapere cosa aspettarvi dal nuovo Reno potete dare un’occhiata alla nostra recensione del modello POCO. Tornando a OPPO Reno 14, la presentazione dovrebbe avvenire nelle prossime settimane in Cina insieme al fratello maggiore Reno 14 Pro. Intanto in Cina sono spuntanti i primi poster, che rivelano ufficialmente il design.

Scheda tecnica presunta (aggiornata al 2 maggio)