OPPO Pad SE con Dimensity G: MediaTek vuole cambiare la sua serie economica

Dopo i primi dettagli su OPPO Pad SE, un noto insider cinese chiarisce le cose: il tablet sarà il primo dispositivo con Dimensity G100, un chipset economico di MediaTek che farà parte di una nuova serie. Ecco cosa possiamo aspettarci dal prossimo tablet budget della compagnia.

OPPO Pad SE sarà il primo con Dimensity G100: come cambierà la serie economica di MediaTek

Pad Air 2 – Crediti: OPPO

Come emerso dai leak di fine marzo, OPPO Pad SE dovrebbe essere il nuovo tablet del brand in arrivo sia nei mercati Global che in Cina. Non è chiaro se sarà adottato questo nome ovunque oppure se arriverà in patria come Pad Air 3; tuttavia le prime indiscrezioni indicano che si tratterà di un dispositivo budget dotato di specifiche accessibili.

In queste ore Digital Chat Station ha rivelato che il dispositivo avrà a bordo il chipset Dimensity G100 di MediaTek. A quanto pare la casa taiwanese cambierà il nome alla sua storica serie di SoC entry level, passando dall’ultimo Helio G99 alla gamma Dimensity.

Al momento non sappiamo se questo sarà solo un cambio di nome o se ci saranno delle vere e proprie novità, come l’introduzione di un modem 5G (la gamma Helio G è composta solo da telefoni LTE). Di seguito trovate una panoramica delle specifiche svelate finora:

Display LCD da 10,95″

SoC MediaTek Dimensity G100

4 GB di RAM LPDDR4X

128 GB di storage UFS 2.2 non espandibile

batteria da 9.340 mAh con ricarica da 33W

Software ColorOS 15 (Android 15)

Il debutto in Cina potrebbe avvenire già nel mese di maggio: OPPO dovrebbe lanciare a breve la serie Reno 14 e gli auricolari open ear Enco Clip, l’occasione perfetta per presentare anche il nuovo tablet.