OPPO Find X9 Ultra avrà un doppio periscopio ancora più potente

La serie Find X8 è da poco giunta alla conclusione, con ben cinque modelli presentati. Tuttavia i leaker non vanno mai in pausa e anche in questo caso si guarda già al futuro: stavolta si parla di OPPO Find X9 Ultra e come potrebbe migliorare il suo aspetto più importante, ossia il doppio periscopio.

OPPO Find X9 Ultra con doppio teleobiettivo periscopio: ecco quali saranno le novità

Find X8 Ultra – Crediti: OPPO

Introdotto per la prima volta a bordo di Find X7 Ultra, il doppio teleobiettivo periscopico permette di ottenere ritratti e primi piani ancora più precisi e dettagliati. Nonostante OPPO Find X9 Pro potrebbe fare a meno di questa caratteristica, in favore di un singolo teleobiettivo periscopico da 200 MP.

Si tratta di una scelta il linea con quella dei principali Camera Phone dei rivali come Xiaomi 15 Ultra e vivo X200 Pro/X200 Ultra. La vera evoluzione del doppio periscopio potrebbe arrivare con OPPO Find X9 Ultra, ma chiaramente ci sarà da attendere ancora parecchio.

L’attuale Find X8 Ultra monta una quad camera da 50 + 50 + 50 + 50 MP con un sensore principale da 1″, un ultra-grandangolare, un teleobiettivo periscopico con zoom 3X ed uno con zoom 6X. Per non farci mancare nulla abbiamo anche un sensore multispettrale per la fedeltà cromatica.

Find X8 Pro – Crediti: OPPO

Ebbene, il futuro Find X9 Ultra potrebbe introdurre una novità: un teleobiettivo periscopico da 200 MP ed un secondo modulo periscopico da 50 MP con zoom ottico 10X. Insomma se da un lato questa caratteristica dovrebbe essere tagliata, in realtà pare che non sarà eliminata completamente ma diventerà un’esclusiva del modello superiore.