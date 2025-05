OPPO Find X8 Ultra è bello e potente, ma è anche resistente?

Ad aprile la casa cinese ha concluso l’ultima generazione della serie Find con un Camera Phone con tutti i crismi. OPPO Find X8 Ultra è il modello di punta della famiglia, un concentrato di tecnologie votate alle performance e alle capacità fotografiche. Un dispositivo elegante e potente, ma è anche un telefono resistente? La risposta nel nuovo video del canale JerryRigEverything, specializzato proprio nella “distruzione” di prodotti tech.

Quanto è resistente OPPO Find X8 Ultra? Questo video mostra di che pasta è fatto il nuovo Camera Phone

Crediti: JerryRigEverything (YouTube)

Come da tradizione, il nuovo arrivato di OPPO è stato sottoposto ad una serie di test di resistenza utili a saggiarne le capacità. Niente benchmark, niente sample fotografici ma graffi, tagli, bruciature (sigh) e il bend test, ossia la prova di piegatura (una croce per qualsiasi smartphone deboluccio). Di seguito trovate il video completo dedicato a OPPO Find X8 Ultra che comprende anche il teardown.

Se volete arrivare direttamente al dunque, il Camera Phone è un modello che convince solo a metà. La resistenza ai graffi è accettabile, con i primi solchi al livello 6 della scala di Mohs e scanalature più profonde al livello 7.

Anche il display si comporta decisamente bene: il pannello ha resistito per circa 35 secondi alla fiamma di un accendino e alla fine non si riscontrano danni permanenti.

Il test di piegatura è il momento critico: non si registrano danni facendo pressione sulla scocca, ma non appena il dispositivo viene piegato dalla parte frontale ecco il danno.

Il telaio si crepa lungo la linea dell’antenna (posizionata tra il bilanciere del volume e il tasto di accensione): non è un danno grave in termini di estetica e funzionamento, ma di certo l’impermeabilità è stata compromessa.

Le prove effettuate solo puramente indicative e non rispecchiano a pieno un “utilizzo quotidiano”: tuttavia il bend test è il vero banco di prova della resistenza strutturale, quindi in questo caso il top di gamma convince a metà.

Il nuovo OPPO Find X8 Ultra è stato lanciato solo in Cina e probabilmente non arriverà in versione Global. Comunque la versione cinese è acquistabile anche per noi occidentali grazie a store di terze parti come GizTop e TradingShenzhen. Se non visualizzi correttamente i box qui sotto prova a disattivare AdBlock.

