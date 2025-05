A volte ritornano: OPPO Find N5 Flip potrebbe diventare realtà

Lanciato nel 2023, l’attuale pieghevole a conchiglia di OPPO è rimasto per un lungo periodo senza un successore. Le cose potrebbero cambiare quest’anno, in base a quanto emerso grazie ad un brevetto. La compagnia cinese sarebbe al lavoro su un flip phone inedito e di conseguenza è impossibile non pensare subito al possibile OPPO Find N5 Flip!

Questo potrebbero essere le prime immagini di OPPO Find N5 Flip

Al momento le immagini render finite in rete arrivano da un brevetto depositato presso l’ente WIPO. Non si tratta di un design definitivo e non è detto che questo dispositivo arriverà sul mercato. Tuttavia un dettaglio è chiaro: OPPO non ha ancora finito con i pieghevoli a conchiglia.

È passato più di un anno dal debutto di OPPO Find N3 Flip ma l’azienda non ha smesso di produttore foldable. L’ultimo modello è OPPO Find N5, dispositivo dotato di specifiche di punta: un ampio formato da smartphone/tablet, un corpo ultrasottile, lo Snapdragon 8 Elite e fotocamera con ottimizzazioni Hasselblad e un teleobiettivo periscopico.

È dallo scorso anno che si parla dello sviluppo interrotto di OPPO Find N5 Flip, ma l’azienda cinese ha sempre negato un cambio di piano nello sviluppo dei suoi smartphone pieghevoli.

Probabilmente il brand è ha deciso di optare per tempistiche meno stringenti, in modo da poter lavorare in tutta calma ai nuovi modelli. Il brevetto spuntato in queste ore n’è un esempio lampante: OPPO è ancora al lavoro sui flip phone.

Resta da vedere se questo sarà effettivamente il design di OPPO Find N5 Flip oppure se subirà dei cambiamenti in corso d’opera. Inoltre non ci sono ancora dettagli in merito all’uscita sul mercato quindi non ci resta che tenere le dita incrociate.

Al momento in Italia è arrivato solo il precedente Find N2 Flip: si tratta di uno smarphone fatto di alti e bassi, ma che resta comunque un ottimo punto di partenza (è stato il primo flip phone di OPPO).