OPPO A5 Pro 5G e 4G: i compagni ideali per affrontare la Festival Season con stile, tecnologia e resistenza

La stagione dei festival è più di un momento: è un rito collettivo fatto di musica, luce, incontri e libertà. È qui che entrano in scena OPPO A5 Pro 5G e 4G, pensati per chi vive ogni evento con intensità e vuole documentarlo, condividerlo e ricordarlo senza preoccuparsi di cadute, batteria scarica o mancanza di segnale. Più che uno smartphone: un compagno di viaggio affidabile, resistente e sorprendentemente elegante.

OPPO A5 Pro 5G e 4G: i nuovi smartphone resistenti, sempre connessi, con ricarica rapida e fotocamere al top

Crediti: OPPO

Spruzzi, cadute, polvere e spinte? Nessun problema. Con certificazioni IP69, IP68 e IP66, OPPO A5 Pro 5G e 4G sono pronti ad accompagnare gli utenti sotto ogni palco proteggendoli da acqua e polvere, rendendoli perfetti per festival sotto la pioggia o party sulla spiaggia. Inoltre, i loro corpi rinforzati e la certificazione Military-Grade Shock Resistance li rendono più che semplici smartphone ma veri e propri alleati che non ti abbandonano mai.

Durante un festival, la connessione è spesso il primo elemento a cedere. Per questo OPPO A5 Pro 5G e 4G integrano AI LinkBoost e un’antenna Surround 360°, per garantire una ricezione stabile anche quando la rete è sovraccarica.

Nei luoghi completamente privi di segnale – come campeggi isolati o aree backstage – entra in gioco BeaconLink, una tecnologia proprietaria che consente chiamate vocali one-to-one via Bluetooth, mantenendo vivo il contatto anche in assenza di rete mobile.

Che si tratti di una giornata intera sotto il sole o di una lunga notte tra concerti e afterparty, le batterie da 5.800 mAh di OPPO A5 Pro 5G e 4G garantiscono una durata eccellente. A questo si aggiunge la ricarica rapida SUPERVOOC da 45W, che consente di recuperare il 30% di energia in soli 19 minuti: un vantaggio reale per chi non vuole mai perdersi nulla.

Ogni festival è un intreccio di storie, volti, attimi fugaci. Per questo OPPO A5 Pro 5G e 4G, che integrano un sistema fotografico versatile e avanzato, sono i compagni ideali: una fotocamera principale da 50 MP, una lente per ritratti da 2MP e una selfie camera da 8 MP, supportate da algoritmi AI di livello flagship.

Crediti: OPPO

Tra le funzionalità spiccano Portrait Mode e la modalità Livephoto – che cattura 1,5 secondi prima e dopo lo scatto in aggiunta alla nuova fotografia subacquea. Non mancano strumenti per il ritocco immediato delle immagini, come AI Rimuovi Riflessi, AI Aumenta Nitidezza, AI Rimetti a Fuoco, AI Eraser 2.0, utili per creare contenuti sofisticati direttamente dallo smartphone da poter condividere istantaneamente sui propri profili social.

Un set di funzionalità all’avanguardia pensato per ottenere scatti perfetti, anche durante il proprio festival preferito.

OPPO A5 Pro 5G e 4G resistono a tutto ma con stile. I loro design sottili ed essenziali, disponibili in tre colorazioni eleganti, si adattano a ogni personalità e outfit da festival. Il classico Black Brown esprime sobrietà e carattere, mentre l’Olive Green (in finitura pelle vegana) richiama i toni naturali dei contesti outdoor. Infine, il Feather Blue conquista con la sua luminosità cangiante, grazie all’esclusiva finitura OPPO Glow, che li rende resistenti a impronte e aloni, per un look sempre impeccabile anche a fine giornata.

Leggeri in mano, curati nei dettagli e piacevoli al tatto, OPPO A5 Pro 5G e 4G rappresentano il perfetto equilibrio tra tecnologia e senso estetico, pensati per chi vuole distinguersi anche nei dettagli.

È possibile acquistare OPPO A5 Pro 5G e A5 Pro 4G rispettivamente al prezzo di 279,99€ e 229,99€. I device sono disponibili in tre eleganti colorazioni: Black Brown per entrambi i modelli mentre Olive Green per il device 5G e Feather Blue disponibile solo nella versione 4G.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.