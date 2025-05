OpenAI torna indietro: rimosso un aggiornamento che rendeva ChatGPT troppo accomodante

La continua evoluzione dei modelli per l’intelligenza artificiale ci ha mostrato nel corso dei mesi delle AI sempre più potenti nel ragionamento e nei calcoli matematici, ma non sempre le cose vanno come vorrebbero gli sviluppatori. OpenAI, per esempio, in questi giorni ha dovuto ritirare un aggiornamento di ChatGPT che ha reso il chatbot fin troppo accomodante con gli utenti.

ChatGPT diventa un adulatore, ma OpenAI ritira l’aggiornamento

Crediti: OpenAI

Con un post sul blog ufficiale, OpenAI ha annunciato di aver ripristinato una versione precedente di ChatGPT con GPT-4o, dopo che l’ultimo aggiornamento ha modificato il comportamento del chatbot in modo indesiderato. In particolar modo, l’AI ha assunto atteggiamenti fin troppo lusinghieri, gradevoli e servili nei confronti degli utenti, che hanno notato con fastidio il cambiamento.

OpenAI ha spiegato che il nuovo aggiornamento avrebbe dovuto rendere ChatGPT più intuitivo ed efficace grazie ad una modifica della personalità predefinita del modello, ma gli sviluppatori si sono concentrati troppo sul feedback a breve termine e non tenendo pienamente conto di come le interazioni degli utenti con ChatGPT si evolvono nel tempo.

Il comportamento di ChatGPT è diventato quindi fin troppo accomodante, fin quando OpenAI non ha effettuato il rollback alla versione precedente e ripristinato il problema. Gli sviluppatori hanno assicurato che miglioreranno le tecniche di addestramento del comportamento, in modo da evitare che questi problemi possano ripetersi in futuro.

