Nuovi abbonamenti in arrivo per ChatGPT? OpenAI testa nuova opzioni temporali

Fin dal lancio, ChatGPT è sempre stato accompagnato da un abbonamento a pagamento in grado di sbloccare funzionalità esclusive e rimuovere le limitazioni. Nel corso dei mesi questo abbonamento ha visto duplicare la sua offerta, con prezzi sempre più alti e funzionalità sempre più allentanti. Ai piani Plus, Team, Enterprise e Pro, però, molto presto potrebbero aggiungersene degli altri.

Abbonamenti settimanali, annuali e a vita: OpenAI vaglia nuove opzioni per ChatGPT

Crediti: M1Astra @ Twitter/X

Attualmente gli abbonamenti di ChatGPT possono essere sottoscritti solo su base mensile, ma molto presto OpenAI potrebbe introdurre nuove opzioni per accomodare le esigenze di tutti gli utenti. Nell’ultima versione dell’app ufficiale di ChatGPT per Android, infatti, sono apparsi dei riferimenti a nuove opzioni temporali per gli abbonamenti, tra cui anche quelle settimanali, annuali e a vita.

Una soluzione settimanale permetterebbe agli utenti di testare il servizio a fondo prima di abbonarsi per più tempo, mentre la soluzione annuale permetterebbe di non dover più pensare al rinnovo mese dopo mese. Per la soluzione a vita, invece, il problema potrebbe essere rappresentato dal prezzo: al momento, infatti, l’abbonamento Plus viene offerto a 20$/mese, mentre il Pro a 200$/mese. Un abbonamento a vita, quindi, potrebbe arrivare a richiedere anche diverse migliaia di dollari.

Al momento, però, si tratta solo di indiscrezioni e le nuove opzioni potrebbero rivelarsi essere soltanto dei test. Non ci resta quindi che attendere maggiori informazioni direttamente da OpenAI.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!