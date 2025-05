OpenAI acquisisce Windsurf? Nuove conferme per l’accordo miliardario

I nuovi modelli di intelligenza artificiale si concentrano sempre più sulle capaciotà di coding e di scrittura del codice, con le compagnie sempre più impegnate ad offrire soluzioni dirette ed immediate per la realizzazioni di app e siti web. OpenAI sembra non voglia farsi trovare imprerata e per questo motivo starebbe valutando l’acquisizione di un astro emergente di questo settore, con delle cifre miliardarie messe sul piatto secondo i rumor.

OpenAI mette sul piatto 3 miliardi di dollari per l’acquisizione di Windsurf

Crediti: Windsurf

Secondo quanto riportato dalla CNBC e da Bloomberg, OpenAI starebbe valutando l’acquisizione di Windsurf, un popolare IDE di sviluppo conosciuto in precedenza come Codeium, per la strabiliante cifra di 3 miliardi di dollari. Windsurf, infatti, ha fatto dell’uso dell’intelligenza artificiale per lo sviluppo il proprio cavallo di battaglia, definendosi come “il primo IDE di sviluppo agentico”. Con quest’app, infatti, è possibile scrivere codice con l’assistenza dell’AI, che interpreterà le richieste dell’utente per generare app e siti web richiesti.

Questa acquisizione permettere ad OpenAI di integrare i propri modelli di intelligenza artificiale direttamente in un IDE già conosciuto ed apprezzato sul web, per fornire agli utenti un modo in più per sfruttare le AI della compagnia in modo diretto. Al momento, tuttavia, non ci sono ancora conferme ufficiali sulla trattativa: lo scorso febbraio Windsurf ha ricevuto una valutazione di 2.85 miliardi, quindi l’offerta della compagnia statunitense sembrerebbe essere in linea con il mercato attuale.

Non ci resta quindi che attendere per scoprire se Windsurf diventerà ufficialmente parte di OpenAI oppure le trattativa non verrà portata a termine. Nuovi rumor, infatti, suggeriscono che l’accordo sarebbe ormai in dirittura d’arrivo per le cifre citate in precedenza.

Ultimo aggiornamento: 8 maggio

