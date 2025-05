OnePlus Pad 3 arriva in Italia: ufficiale la data di presentazione

È in arrivo una novità per l’ecosistema del brand: OnePlus Pad 3 è in dirittura d’arrivo in Italia ed ha già una data di presentazione ufficiale. L’evento di lancio è fissato per il 5 giugno: ecco cosa sappiamo sulle specifiche del nuovo tablet della compagnia e quali saranno le promozioni al lancio.

OnePlus Pad 3 pronto al debutto: c’è la data di presentazione ufficiale del nuovo tablet

Crediti: OnePlus

Come anticipato dalla stessa azienda, OnePlus Pad 3 sarà un tablet top di gamma: a bordo troveremo lo Snapdragon 8 Elite, l’ultimo chipset di punta di Qualcomm. A completare il pacchetto, la nuova versione di Open Canvas, il sistema di multitasking del brand, ottimizzato appositamente per i tablet e ulteriormente perfezionato rispetto alla precedente generazione.

OnePlus offre la possibilità di accedere in anticipo a vantaggi esclusivi dal valore complessivo di 99,99€, prenotando il nuovo OnePlus Pad 3 con solo 1€. L’iniziativa include:

Coupon sconto da 50€ sull’acquisto di OnePlus Pad 3, valido dal 5 giugno al 31 luglio 2025 (ore 23:59) . Il coupon è cumulabile con eventuali sconti previsti durante l’Open Sale, ma non con altri codici promozionali o offerte a tempo.

sull’acquisto di OnePlus Pad 3, valido dal . Il coupon è cumulabile con eventuali sconti previsti durante l’Open Sale, ma non con altri codici promozionali o offerte a tempo. Codice omaggio per un caricatore OnePlus SUPERVOOC da 80W (kit GaN con doppia porta) del valore di 49,99€, riscattabile automaticamente al momento dell’acquisto del tablet, sempre tra il 5 giugno e il 31 luglio 2025 (ore 23:59).

Crediti: OnePlus

In base a quanto confermato – tra immagini e dettagli ufficiali – il dispositivo sembra essere un rebrand di OnePlus Pad 2 Pro, lanciato in Cina di recente. Il primo Pad Pro è arrivato da noi come Pad 2, quindi non stupisce più di tanto. Di seguito trovate una panoramica delle specifiche presunte, basate sull’ipotesi rebrand.

Scheda tecnica presunta

dimensioni e peso – 289,61 x 209,66 x 5,97 mm per 675 grammi

display LCD a 12 bit da 13,2″ 3.4K (3.392 x 2.400 pixel) con rapporto in 7:5, refresh rate a 144 Hz, campionamento del tocco a 540 Hz e luminosità di picco di 900 nit

Sblocco con riconoscimento facciale 2D

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3 nm TSMC

CPU octa-core 2 x 4,32 GHz – Onyon Phoenix L 6 x 3,53 GHz – Onyon Phoenix M

GPU Adreno 830

8/12/16 GB di RAM LPDDR5X

256/512 GB di storage UFS 4.0 non espandibile

batteria da 12.140 mAh con ricarica rapida da 67W

fotocamera da 13 MP

selfie camera da 8 MP

Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, Speaker stereo, USB-C 3.2 Gen 1, GPS

Android 15 con OxygenOS 15

