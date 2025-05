OnePlus Pad 2 Pro ufficiale con Snapdragon 8 Elite: arriverà anche da noi?

Ora anche la casa di Pete Lau ha il suo tablet top di gamma di ultima generazione. OnePlus Pad 2 Pro è ufficiale in Cina con un look rinnovato (in parte) ed un comparto di tutto rispetto: ecco tutte le novità su specifiche tecniche, prezzo e uscita, con una riflessione anche per quanto riguarda i mercati occidentali.

OnePlus Pad 2 Pro: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: OnePlus

Era nell’aria già da diverso tempo, ma con l’ufficialità c’è la conferma: OnePlus Pad 2 Pro altro non è che un rebrand di OPPO Pad 4 Pro. Specifiche e design ricalcano alla perfezione quelli di modello targato OPPO e non sono presenti aggiunte.

Tutto fila liscio come dovrebbe essere: l’ampio schermo LCD da 13,2″ con risoluzione 3.4K e una frequenza di aggiornamento di 144 Hz è l’ideale per la produttività e l’intrattenimento. La presenza dello Snapdragon 8 Elite, ultimo SoC di punta di Qualcomm, lo rende il tablet perfetto per qualsiasi attività.

Crediti: OnePlus

Lato autonomia c’è una capiente batteria da oltre 12.000 mAh con supporto alla ricarica da 67W. Il comparto fotografico è basilare, con un sensore da 13 MP ed un modulo selfie da 8 MP.

Il “nuovo” OnePlus Pad 2 Pro debutta in patria al prezzo di partenza di circa 399€ al cambio attuale: di seguito trovate le varie configurazioni disponibili.

8/256 GB – 3.199 CNY (399€)

12/256 GB – 3.499 CNY (435€)

12/512 GB – 3.799 CNY (473€)

16/512 GB – 3.999 CNY (498€)

Mancano dettagli sul lancio Global ma è impossibile non farsi venire in mente il precedente modello: OnePlus Pad Pro è stato annunciato in Cina ed, un mese dopo, è arrivato in Italia e in altri paesi come OnePlus Pad 2. Il nuovo tablet potrebbe fare capolino da noi come OnePlus Pad 3 nel corso dell’estate, ma chiaramente restiamo in attesa di indiscrezioni o dettagli ufficiali.

OnePlus Pad 2 Pro – Scheda tecnica