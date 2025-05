OnePlus Pad 2 Pro tra benchmark e leak: sappiamo quasi tutto

Dopo aver lanciato vari modelli di fascia top ed alta, ora è tempo di guardare alle altre novità in arrivo per la casa di Pete Lau. Lato smartphone si avvicina l’uscita di Nord 5, ma tra le aggiunte all’ecosistema del brand ci sarebbe anche un tablet. OnePlus Pad 2 Pro è stato avvistato in una presunta immagine e su Geekbench: sarà un top di gamma e grazie ai leak sappiamo ormai quasi tutto!

OnePlus Pad 2 Pro: cosa aspettarsi dal prossimo tablet top di gamma

Crediti: yabhishekhd (X)

È da diversi mesi che si parla del nuovo tablet premium del brand, con le prime indiscrezioni che risalgono al mese di marzo. Già allora si vociferava di un top di gamma ed ora arriva una “conferma”: il dispositivo è stato avvistato su Geekbench con la sigla OPD2415.

Il terminale sarebbe in arrivo con Android 15 lato software, 12 GB di RAM e l’ultimo chipset di punta di Qualcomm. Un insider ha pubblicato anche un’immagine render e tutto diventa chiaro. OnePlus Pad 2 Pro dovrebbe essere un rebrand di OPPO Pad 4 Pro.

OPPO Pad 4 Pro – Crediti: OPPO

Il design combacia (almeno secondo i leak) e anche le specifiche dovrebbero restare invariate. Il nuovo tablet sarebbe in dirittura d’arrivo in Cina ma per ora non si parla di una versione Global. Tuttavia non è da escludere un lancio internazionale: il precedente Pad Pro è arrivato da noi come OnePlus Pad 2, quindi potremmo ipotizzare che sarà il nostro OnePlus Pad 3.

Si tratta di un’ipotesi, da prendere con cautela: l’ultima parola spetta alla casa cinese quindi restiamo in attesa di indiscrezioni o dettagli ufficiali.

Scheda tecnica presunta