OnePlus Nord 5 con Dimensity 9400e ed una super batteria: ecco cosa sappiamo

Anche se il top di gamma compatto OnePlus 13s non arriverà in Italia, questo non vuol dire che nei prossimi mesi non ci saranno novità. La compagnia di Pete Lau dovrebbe svelare OnePlus Nord 5, medio gamma in arrivo sia in patria come parte della serie Ace che a livello Global: ecco le ultime novità e pare che ne vedremo delle belle.

OnePlus Nord 5: cosa possiamo aspettarci dal prossimo modello della serie Nord

Nord 4 – Crediti: OnePlus

Anche quest’anno le serie Ace e Nord sarebbero legate: il dispositivo cinese Ace 3V è stato presentato in occidente come Nord 4 (ma con un design diverso) ed ora dovrebbe avvenire lo stesso. Inizialmente si vociferava dell’esistenza di OnePlus Ace 5V mentre le indiscrezioni più recenti hanno cambiato le cose.

L’azienda dovrebbe presentare OnePlus Ace 5 Racing Edition insieme a Ace 5s o Ace 5 Supreme Edition. Il primo dispositivo monterebbe l’inedito Dimensity 9400e di MediaTek, rivale dello Snapdragon 8s Gen 4. Sarebbe una sorta di versione potenziata del Dimensity 9300+ con struttura All Big Core composta da 4 Cortex-X4 e 4 Cortex-A720. A bordo di OnePlus Ace 5s o Ace 5 Supreme Edition ci sarebbe invece il Dimensity 9400+.

Il nostro OnePlus Nord 5 dovrebbe essere il rebrand occidentale di OnePlus Ace 5 Racing ed ora un insider svela qualche dettaglio in più. Oltre al già citato Dimensity 9400e ci sarebbe anche un ampio schermo Flat OLED con risoluzione 1.5K e refresh rate a 120 Hz.

Non avremo a che fare con un modello premium nei materiali, dato che si parla di una cover posteriore in vetro ma di una struttura in plastica. Tuttavia ci sarebbe una super batteria da ben 7.000 mAh, con tecnologia al silicio-carbonio. Di seguito trovate una prima bozza della scheda tecnica.

dimensioni e peso – /

certificazione IP/

display Flat OLED 1.5K+ (2.640 x 1.216 pixel), refresh rate a 120 Hz

Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento /

SoC MediaTek Dimensity 9400e a 4 nm TSMC

CPU octa-core 4 x Cortex-X4 4 x Cortex-A720

GPU /

RAM LPDDR5X

storage UFS 4.0 non espandibile

batteria da 7.000 mAh con ricarica rapida da 100W

fotocamera da 50 + 8 MP con OIS e ultra-wide

50 + 8 MP con OIS e ultra-wide selfie camera da 16 MP

Dual SIM 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS, Speaker stereo, USB-C, sensore IR

Android 15 con OxygenOS 15

Non c’è ancora una data di presentazione: secondo le indiscrezioni il lancio sarebbe previsto per giugno o luglio. Infine, ci sono indizi anche sul prezzo: pare che il mid-range arriverà ad una cifra intorno alle 30.000 rupie, circa 315€ al cambio. Per il momento si parla del mercato indiano ma visti i precedenti è molto probabile che OnePlus Nord 5 arrivi a livello internazionale.