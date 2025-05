OnePlus Ace 5 Ultra e Ace 5 Racing non hanno più segreti: Nord 5 in vista?

Nonostante siano già iniziate le indiscrezioni sul prossimo OnePlus 15, la compagnia cinese non ha ancora finito con l’attuale generazione di punta. A breve saranno annunciati OnePlus Ace 5 Ultra e Ace 5 Racing in Cina, ma la cosa potrebbe interessare anche noi occidentali. Vi spieghiamo il perché e intanto segnaliamo le specifiche complete dal TENAA: ormai manca solo la presentazione!

OnePlus Ace 5 Ultra e Ace 5 Racing: il TENAA svela tutto, ormai manca solo il prezzo

Crediti: OnePlus

Con OnePlus Ace 5 Ultra per la prima volta la casa di Pete Lau lancerà un dispositivo con la dicitura “Ultra” nel nome. Bello il nuovo design, molto elegante la cover posteriore a coste, ma non aspettatevi i livelli dei vari Xiaomi 15 Ultra, vivo X200 Ultra e OPPO Find X8 Ultra.

Di certo siamo alle prese con buone specifiche ma non si tratta di un Camera Phone stellare come i rivali, ma del primo modello di OnePlus col Dimensity 9400+. Di seguito le specifiche svelate dall’ente certificativo cinese TENAA:

dimensioni e peso – 163,41 x 77,04 x 8,1 mm per 206 grammi

certificazione IP/

display Micro Quad Curved AMOLED da 6,83″ 1.5K+ (2.800 x 1.272 pixel), refresh rate a 120 Hz

Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC MediaTek Dimensity 9400+ a 3 nm TSMC

CPU octa-core 1 x 3,73 GHz – Cortex X925 3 x 3,3 GHz – Cortex X4 4 x 2,4 GHz – Cortex A720

GPU Immortalis-G925 MC12

12/16 GB di RAM LPDDR5X

256/512 GB/1 TB di storage UFS 4.0 non espandibile

batteria da 7.000 mAh con ricarica da 100W

fotocamera da 50 + 8 MP con OIS e ultra-wide

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, Speaker stereo, USB-C 2.0, sensore IR, Action Button

Android 15 con ColorOS 15

Ace 5 Racing – Crediti: OnePlus

OnePlus Ace 5 Racing Edition è il modello minore, ma sicuramente è il più interessante per noi occidentali. La versione Ultra dovrebbe restare un’esclusiva cinese mentre la variante Racing potrebbe arrivare da noi come OnePlus Nord 5. Le serie Ace e Nord sono sempre state legate e questo modello è il candidato più papabile per un lancio Global. Di seguito la scheda tecnica pubblicata dal TENAA:

dimensioni e peso – 163,58 x 76,02 x 8,27 mm per 199 grammi

certificazione IP/

display Micro Quad Curved AMOLED da 6,77″ Full HD+ (2.392 x 1.080 pixel), refresh rate a 120 Hz

Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC MediaTek Dimensity 9400e a 4 nm TSMC

CPU octa-core 1 x 3,4 GHz – Cortex-X4 3 x 2,85 GHz – Cortex-X4 4 x 2,0 GHz – Cortex-A720

GPU Immortalis-G720 MC12

12/16 GB di RAM LPDDR5X

256/512 GB di storage UFS 4.0 non espandibile

batteria da 7.000 mAh con ricarica rapida da 100W

fotocamera da 50 + 8 MP con OIS e ultra-wide

50 + 8 MP con OIS e ultra-wide selfie camera da 16 MP

Dual SIM 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS, Speaker stereo, USB-C 2.0, sensore IR

Android 15 con ColorOS 15

La data di presentazione dei nuovi smartphone Ace è fissata per il 27 maggio in Cina; il nostro Nord 5 dovrebbe essere annunciato in estate, ma per ora si tratta solo di voci di corridoio.