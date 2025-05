OnePlus Ace 5 Ultra e Ace 5 Racing ufficiali: un assaggio del nostro Nord 5

La compagnia di Pete Lau ha finalmente sfornato il suo smartphone Ultra, ma non aspettatevi un Camera Phone. Le nuove aggiunte alla serie puntano forte sul rapporto qualità/prezzo, con specifiche tecniche di buon livello ad una cifra accessibile: ecco tutte le novità di OnePlus Ace 5 Ultra e Ace 5 Racing Edition, freschi di lancio in patria!

OnePlus Ace 5 Ultra e Ace 5 Racing: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Come anticipato anche in apertura OnePlus Ace 5 Ultra non punta al comparto fotografico, a differenza dei rivali Xiaomi 15 Ultra, vivo X200 Ultra e OPPO Find X8 Ultra. L’azienda ha deciso di optare per un flagship killer con Dimensity 9400+, schermo AMOLED da 6,83″, 6.700 mAh di batteria e ricarica da 100W ad un prezzo conveniente.

Il comparto fotografico è basato sul sensore IMX906 da 50 MP con stabilizzazione ottica, accompagnato da un ultra-grandangolare. L’azienda sperimenta un design differente rispetto al resto della famiglia Ace e al top di gamma OnePlus 13, con un modulo posteriore a capsula.

Anche OnePlus Ace 5 Racing adotta il medesimo look; sotto la scocca troviamo un SoC MediaTek di fascia alta, il Dimensity 9400e (rivale dello Snapdragon 8s Gen 4). Il display scende a 6,77″ di diagonale e la fotocamera prende l’ultra-wide (sostituito da un obiettivo monocromatico).

Ne guadagna la batteria, sempre al silicio-carbonio ma da 7.100 mAh (con ricarica rapida da 80W).

I nuovi smartphone della serie Ace 5 partono da soli 220€ al cambio attuale: il lancio è avvenuto in Cina e non ci sono ancora dettagli in merito al debutto internazionale. Il modello Ultra è incerto mentre Ace 5 Racing dovrebbe arrivare in Europa come OnePlus Nord 5, almeno secondo i leak. Di seguito trovate tutti i prezzi e le configurazioni per entrambi.

OnePlus Ace 5 Ultra – PREZZI CINA 12/256 GB – 2.499 CNY (305€) 16/256 GB – 2.799 CNY (342€) 12/512 GB – 2.999 CNY (366€) 16/512 GB – 3.299 CNY (403€) 16 GB/1 TB – 3.799 CNY (464€)

Oneplus Ace 5 Racing – PREZZI CINA 12/256 GB – 1.799 CNY (220€) 16/256 GB – 2.099 CNY (256€) 12/512 GB – 2.299 CNY (281€) 12/512 GB – 2.499 CNY (305€)



OnePlus Ace 5 Ultra – Scheda tecnica

dimensioni e peso – 163,41 x 77,04 x 8,10 mm per 206 grammi

certificazione IP65

display Flat AMOLED da 6,83″ 1.5K+ (2.800 x 1.272 pixel), refresh rate a 144 Hz, 1.400 nit e Crystal Shield Glass

Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC MediaTek Dimensity 9400+ a 3 nm TSMC

CPU octa-core 1 x 3,73 GHz – Cortex X925 3 x 3,3 GHz – Cortex X4 4 x 2,4 GHz – Cortex A720

GPU Immortalis-G925 MC12

12/16 GB di RAM LPDDR5X

256/512 GB/1 TB di storage UFS 4.0 non espandibile

batteria da 6.700 mAh con ricarica da 100W

fotocamera da 50 + 8 MP (f/1.8-2.2) con IMX906, OIS e ultra-wide 112°

selfie camera da 16 MP (f/2.4)

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS, Speaker stereo, USB-C 2.0, sensore IR, Action Button

Android 15 con ColorOS 15

OnePlus Ace 5 Racing – Scheda tecnica

dimensioni e peso – 163,58 x 76,02 x 8,17 mm per 200 grammi

certificazione IP64

display Flat AMOLED da 6,77″ Full HD+ (2.392 x 1.080 pixel), refresh rate a 120 Hz, 1.300 nit e Crystal Shield Glass

Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC MediaTek Dimensity 9400e a 4 nm TSMC

CPU octa-core 1 x 3,4 GHz – Cortex-X4 3 x 2,85 GHz – Cortex-X4 4 x 2,0 GHz – Cortex-A720

GPU Immortalis-G720 MC12

12/16 GB di RAM LPDDR5X

256/512 GB di storage UFS 4.0 non espandibile

batteria da 7.100 mAh con ricarica rapida da 80W

fotocamera da 50 + 2 MP (f/1.8-2.4) con LYT-600, OIS e monocromatico

50 + 2 MP (f/1.8-2.4) con LYT-600, OIS e monocromatico selfie camera da 16 MP (f/2.4)

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, Speaker stereo, USB-C 2.0, sensore IR

Android 15 con ColorOS 15

