Questo potrebbe essere il nuovo design di OnePlus Nord 5

Entro fine maggio la casa cinese annuncerà due nuove aggiunte alla serie Ace (di cui una in arrivo anche alle nostre latitudini). Aspettando di saperne di più in via ufficiale, OnePlus Ace 5 Ultra e Ace 5 Racing Edition vengono mostrati per la prima volta: si tratta di uno scatto dal vivo che mostrerebbe un cambio di look completo.

OnePlus Ace 5 Ultra e Ace 5 Racing mostrati dal vivo: come potrebbe essere il nostro Nord 5

Crediti: yabhishekhd (X)

La presunta foto dei nuovi smartphone in arrivo svelerebbe il passaggio dalla fotocamera circolare di Ace 5 e 5 Pro ad un modulo a capsula contenente un doppio sensore. Nel caso di OnePlus Ace 5 Ultra, all’interno ci sarebbe anche il flash LED; con OnePlus Ace 5 Racing il flash sarebbe posizionato all’esterno del modulo.

Per ora non ci sono dettagli ufficiali né immagini promozionali. Tuttavia il lancio dovrebbe avvenire a stretto giro, forse prima della fine del mese di maggio.

OnePlus Ace 5 Ultra (o Extreme Edition o Supreme Edition) sarebbe il nuovo modello di punta: a bordo dovremmo trovare il Dimensity 9400+, uno schermo Flat OLED da 6,83″ ed una super batteria da 7.000 mAh con ricarica da 100W.

Di certo Ace 5 Racing è il più interessante per noi occidentali dato che dovrebbe arrivare in versione Global come OnePlus Nord 5. Lo scorso anno l’azienda ha utilizzato come base del nostro Nord 4 il modello cinese Ace 3V, ma con un design differente. Resta da vedere se avrà lo stesso approccio anche stavolta oppure se avremo un rebrand completo.

Per le specifiche si vocifera di un pannello OLED da 6,77″ Full HD, una fotocamera da 50 MP ed un modulo selfie da 16 MP, una batteria da 7.000 mAh con ricarica da 80W o 100W. Il chipset non sarebbe da meno: si guarda la Dimensity 9400e, fresco di lancio e rivale dello Snapdragon 8s Gen 4.