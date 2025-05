OnePlus Ace 5 Ultra e Ace 5 Racing: data, immagini e cosa aspettarsi

I nuovi OnePlus Ace 5 Ultra e Ace 5 Racing hanno una data di presentazione ufficiale: l’evento è fissato per il 27 maggio in Cina, tuttavia si tratta di dispositivi da tenere d’occhio. Ecco cosa sappiamo finora tra design e specifiche, in attesa del debutto.

OnePlus Ace 5 Ultra e Ace 5 Racing Edition: ufficiale la data di presentazione

Ace 5 Ultra – Crediti: OnePlus

La casa di Pete Lau ha confermato ufficialmente il design dei nuovi smartphone: le immagini leak dei giorni scorsi avevano centrato in pieno il bersaglio. Entrambi i telefoni rinnovano il look visto con i precedenti Ace 5 e 5 Pro, passando da un modulo circolare ad uno a capsula (in entrambi i casi con una doppia fotocamera).

Con OnePlus Ace 5 Ultra (conosciuto anche con Extreme Edition o Supreme Edition, in base alla traduzione dal cinese) saremo alle prese con un top di gamma. Lo smartphone sarà equipaggiato con il Dimensity 9400+, attuale soluzione di punta di MediaTek.

Si vocifera di uno schermo OLED da 6,83″ con risoluzione 1.5K e refresh rate a 144 Hz, il tutto alimentato da 7.000 mAh di batteria con ricarica da 100W.

Ace 5 Racing – Crediti: OnePlus

Durante lo stesso evento sarà annunciato anche OnePlus Ace 5 Racing Edition: in questo caso si passerà alla fascia medio-alta con il Dimensity 9400e, il rivale dello Snapdragon 8s Gen 4 di Qualcomm.

Per il resto delle specifiche dovremmo avere uno schermo OLED da 6,77″ (1.5K, 144 Hz) ed una batteria da 7.000 mAh con ricarica da 80W.

Non sappiamo se il modello Ultra sarà anche Global, ma visti i legami tra la serie Ace e quella Nord il dispositivo che ci interessa è il modello Racing. Questo dovrebbe debuttare da noi come OnePlus Nord 5 nel corso dell’estate; per ora si tratta di indiscrezioni, quindi restiamo in attesa di una conferma ufficiale.