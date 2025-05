Anche OnePlus avrà il suo top di gamma Ultra

La febbre gli Ultra ha colpito proprio tutti: da un po’ di tempo a questa parte i principali brand cinese hanno l’abitudine di rilasciare un super flagship, solitamente con aspirazioni da Camera Phone. All’appello manca solo OnePlus ma quest’anno potrebbe cambiare qualcosa con Ace 5 Ultra. Ecco cosa sappiamo di questo dispositivo inedito, presto in arrivo in Cina.

OnePlus Ace 5 Ultra è in arrivo: immagini dal vivo (della confezione) e primi benchmark

Crediti: Weibo

Come abbiamo visto poco sopra, solitamente dopo i primi top di gamma arriva la fase “superiore”. Xiaomi 15 Ultra, OPPO Find X8 Ultra, vivo X200 Ultra, Nubia Z70S Ultra e a questo giro abbiamo avuto anche un assaggio di Realme Ultra (ma si tratta ancora di un concept). Per la prima volta POCO ha lanciato un super flagship, POCO F7 Ultra.

Ora tocca alla casa di Pete Lau, con OnePlus Ace 5 Ultra o meglio Ace 5 Supreme Edition. Per amor di precisione segnaliamo che i modelli esclusivi per la Cina vengono definiti Supreme Edition oppure Extreme Edition; solitamente “Ultra” è riservato a dispositivi che poi arriveranno nei mercati occidentali.

Quasi sicuramente il dispositivo di OnePlus resterà in patria e non ci sarà una controparte Global. Comunque quale che sia il nome, questa è la prima volta che l’azienda lancia un modello con questa dicitura. La “conferma” arriva anche da una foto leak della presunta confezione di vendita.

Cosa aspettarsi dal nuovo OnePlus Ultra

Crediti: Geekbench

Delle specifiche si sa ancora poco: OnePlus Ace 5 Ultra sarebbe stato avvistato con la sigla PCL110 su Geekbench. A bordo dovremmo trovare il Dimensity 9400+ di MediaTek, con 16 GB di RAM a supporto. Si parla poi di uno schermo OLED Flat con risoluzione 1.5K e di una super batteria da 6.000 mAh o 7.000 mAh.

In genere, ma non è regola fissa, i modelli Ultra puntano forte sulla fotocamera. Vista l’assenza di indiscrezioni al riguardo è probabile che il dispositivo di OnePlus si concentrerà sul altro.

Uno dei responsabili del brand ha parlato di un nuovo standard nelle prestazioni del mobile gaming. Probabile che l’azienda abbia deciso di puntare su performance e ottimizzazioni per i giochi.

Ace 5 Racing Edition, il nostro OnePlus Nord 5

Mentre il modello Ultra o Supreme resterà esclusiva cinese, pare che ci sarà anche OnePlus Ace 5 Racing Edition: questo dovrebbe arrivare da noi come Nord 5. Si tratterebbe del primo smartphone al mondo con l’inedito Dimensity 9400e, chipset per la fascia medio-alta con architettura All Big Core (ossia solo con core dedicati alle performance).