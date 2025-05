OnePlus 15, cominciano i primi leak: Xiaomi 16 ha già un rivale

Ora che tutti i principali brand hanno lanciati i rispettivi top di gamma (comprese versioni compatte e Ultra) si inizia a guardare al futuro. E non ci sarà da attendere nemmeno troppo, dato che quest’anno i flagship potrebbero anticiparsi. E così dalla Cina arrivano anche le primissime indiscrezioni su OnePlus 15, in arrivo nello stesso periodo del rivale targato Xiaomi.

OnePlus 15, al via i primi leak: quali saranno le novità delle specifiche

OP 13 – Crediti: OnePlus

Partiamo subito con la finestra temporale. Abbiamo parlato di un lancio anticipato per un motivo: secondo le ultime indiscrezioni lo Snapdragon 8 Elite 2 potrebbe vedere la luce già a settembre. Questo vuol dire che le presentazioni dei top di gamma dovrebbero arrivare prima del solito.

Xiaomi 15 e OnePlus 13 hanno debuttato in Cina il 29 e il 31 ottobre; Xiaomi 16 dovrebbe fare capolino nel corso di ottobre 2025, ma è probabile che non si arriverà alla fine del mese come avvenuto lo scorso anno. Probabilmente avverrà lo stesso anche con il top di gamma della casa di Pete Lau, OnePlus 15.

In base a quanto emerso dai leak in Cina, il flagship potrebbe saltare una generazione: da OnePlus 13 si passerebbe direttamente a 15. Non viene specificato il motivo ma è probabile che si tratti di un classico caso di tetrafobia: nella cultura cinese il numero 4 è di cattivo auspicio e questo può riflettersi anche nel mondo tech.

Le indiscrezioni continuano con alcune specifiche: il top di gamma avrebbe a bordo uno schermo Flat OLED LTPO da 6,78″ di diagonale e con risoluzione 1.5K. L’attuale OnePlus 13 è dotato di un display Micro Quad Curved da 6,82″ mentre il nuovo modello dovrebbe essere completamente piatto, in stile iPhone.

Il display dovrebbe essere realizzato con tecnologia LIPO (Low-Injection Pressure Overmolding), che consente di avere cornici sottilissime e simmetriche su quattro lati. Di seguito trovate una prima bozza di scheda tecnica, da prendere con estrema cautela.