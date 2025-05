OnePlus 13R riceve O+ Connect: migliora l’integrazione tra Mac e OxygenOS

È iniziato il rilascio in Europa (e in Italia) della funzionalità O+ Connect: disponibile inizialmente per OnePlus 13R, questa novità arriverà anche a bordo del top di gamma del brand. Ora la gestione dello smartphone tramite computer con MacOS diventa semplice, fluida ed intuitiva: ecco come funziona.

Come funziona O+ Connect, ora disponibile per OnePlus 13R

Crediti: OnePlus



Per iniziare a utilizzare O+ Connect è sufficiente accedere al sito connect.oneplus.com dal computer e assicurarsi di avere installata sul proprio OnePlus 13R la versione software più recente (15.0.0.801(EX01)). Una volta seguite le istruzioni a schermo, sarà possibile trasferire file in pochi clic.

La funzione, che sarà presto disponibile anche su OnePlus 13, consente il trasferimento wireless e senza interruzioni di file tra smartphone e computer, sia tramite l’app O+ Connect, sia utilizzando la pratica interfaccia drag-and-drop nel file browser.



Con l’introduzione di O+ Connect, OnePlus rende possibile anche la condivisione di file tra dispositivi iOS e OnePlus. L’app è già disponibile sull’Apple App Store, rendendo l’esperienza ancora più accessibile e universale.