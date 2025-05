Mai senza energia, in campeggio e a casa: Power Station a partire da meno di 300€!

Tornano le offerte tech di Geekmall, stavolta con una promozione dedicata alle Power Station: utili sia in viaggio, in capeggio che da tenere in casa, si tratta di dispositivi che ti permettono di non restare mai senza energia. Scegli la soluzione che più si adatta alle tue esigenze: hai solo l’imbarazzo della scelta!

Offerte tech Geekmall: tanti sconti su Power Station e accessori, fino al 27 maggio

Crediti: Ampace

La promozione dello store Geekmall vede protagoniste le Power Station dei migliori brand, con modelli da 500 Wh fino a 3.840 Wh. L’iniziativa termina il 27 maggio: durante questo periodo è possibile risparmiare sull’acquisto di numerosi dispositivi e non mancano né i coupon dedicati né la spedizione gratis direttamente dall’Europa.

Di seguito trovi i codici da riscattare, validi per tutti i prodotti della categoria Power Station:

Coupon 30CEP400 – ricevi 30€ di sconto su una spesa minima di 400€

– ricevi 30€ di sconto su una spesa minima di 400€ Coupon 40CEP700 – ricevi 40€ di sconto su una spesa minima di 700€

– ricevi 40€ di sconto su una spesa minima di 700€ Coupon 50CEP900 – ricevi 50€ di sconto su una spesa minima di 900€

Questi dispositivi portatili permettono un approccio più green, dato che in molti casi possono sostituire i classici generatori a benzina. Si tratta di soluzioni silenziose, che non rilasciano residui e che presentano dimensioni compatte.

Gli amanti del campeggio possono sfruttare una Power Station per ricaricare smartphone, tablet e qualsiasi altro apparecchio elettrico mentre sono in mezzo alla natura. Tuttavia sono utili anche a casa, sia come postazione multipresa che in caso di emergenza (per evitare problemi durante i blackout).

Dai un’occhiata alla pagina della promozione su Geekmall per scoprire tutti i modelli in sconto: le offerte partono da 259€ e non mancano accessori utili (come supporti, pannelli solari e cavi). Di seguito trovi una breve selezione con alcune stazioni a marchio FOSSiBOT e Ampace da non farsi scappare. Se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.