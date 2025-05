Nubia Z70S Ultra ufficiale in Italia: il Camera Phone dallo stile vintage

La casa cinese rinnova la sua linea di punta con Nubia Z70S Ultra, lanciato in Cina con la dicitura Photographer Edition e in Italia. Il dispositivo arriva con un look ispirato alle macchine fotografiche tradizionali ed uno stile unico ed evocativo: ecco tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita e c’è spazio anche per Nubia Pad Pro!

Nubia Z70S Ultra Photographer Edition: tutto su specifiche tecniche, prezzo e uscita in Italia

Crediti: Nubia

Come anticipato poco sopra, Nubia Z70S Ultra va a “sostituire” l’attuale top di gamma Nubia Z70 Ultra. La nuova incarnazione del flagship è stata annunciata in Cina come Photographer Edition: il telefono presenta l’estetica di una fotocamera vintage, con una cover posteriore in doppia finitura con pelle vegana e vetro. L’effetto finale è elegantissimo e ci sono due colorazioni tra cui scegliere.

Buona parte delle specifiche tecniche non cambia rispetto a Z70 Ultra: il cuore del top di gamma è ancora una volta lo Snapdragon 8 Elite mentre frontalmente trova spazio un ampio schermo da 6,85″ di diagonale. La prima differenza riguarda la batteria, che sale a 6.600 mAh: nonostante questo cambiamento spessore e peso restano invariati.

Crediti: Nubia

Il comparto fotografico è stato ritoccato: il sensore IMX906 (1/1,56″) cede il posto al modulo OmniVision Light Fusion 900 da 50 MP (1/1,3″), sempre con una lunghezza focale di 35 mm ma stavolta senza apertura variabile. Ritroviamo una ultra-grandangolare con macro ed un teleobiettivo periscopico; la selfie camera è nuovamente sotto lo schermo e non ci sono cambiamenti rispetto a Z70 Ultra.

La presentazione di Nubia Z70S Ultra Photographer Edition è avvenuta il 28 aprile in Cina mentre il lancio in Italia è avvenuto il 13 maggio, al prezzo di 769€ (12/256 GB) e 869€ (16/512 GB). In entrambi i casi è possibile riscattare il codice “SULTRA40” per ricevere uno sconto di 40€: in questo modo il prezzo scenderà a 729€ e 829€.

Nubia Z70S Ultra – Scheda tecnica

dimensioni e peso – 164,3 x 77,1 x 8,6 mm per 228 grammi

certificazione IP68/IP69

display Flat AMOLED BOE a 10 bit da 6,85″ 1.5K+ (2.688 x 1.216 pixel), refresh rate a 144 Hz, protezione Gorilla Glass 7i, 100% DCI-P3, PWM Dimming a 2.592 Hz e luminosità di picco fino a 2.000 nit

Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore 3D

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3 nm TSMC

CPU octa-core 2 x 4,32 GHz Onyon Phoenix L 6 x 3,53 GHz Onyon Phoenix M

GPU Adreno 830

12/16/24 GB di RAM LPDDR5X

256/512 GB/1 TB di storage UFS 4.0 non espandibile

batteria al silicio-carbonio da 6.600 mAh con ricarica da 80W

fotocamera da 50 + 50 + 64 MP OmniVision Light Fusion 900, 1/1,3″, apertura f/1.7, lunghezza focale di 35 mm, OIS ultra-grandangolare e macro OV50D da 122° (f/2.0) teleobiettivo periscopico OV64B con zoom ottico 2.7X (f/2.5)

selfie camera sotto il display da 16 MP (f/2.0)

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS Tri-Band, Speaker stereo, USB-C 3.2 Gen 2, sensore IR, pulsante fotocamera, Alert Slider

Android 15 con Nebula AIOS 1.5

Nubia Pad Pro: specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: Nubia

Oltre al nuovo top di gamma l’azienda ha annunciato anche Nubia Pad Pro: si tratta di una tablet di fascia medio-alta equipaggiato con un ampio schermo da 10,9″ a 144 Hz e mosso dallo Snapdragon 8 Gen 3. Il dispositivo è stato lanciato in Cina ma arriverà anche in Italia, come svelato dallo store ufficiale.

Comunque nel momento in cui scriviamo il sito italiano non ha ancora confermato la disponibilità del tablet. Non appena verrà svelata la data vi aggiorneremo con i dettagli. Di seguito trovate le specifiche complete della versione cinese.

Nubia Pad Pro – Scheda tecnica

dimensioni e peso – 253,34 x 164,56 x 7,3 mm per 523 grammi

display LCD da 10,9″ 2.8K (2.880 x 1.800 pixel) con refresh rate a 144 Hz, rapporto in 16:10

Lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento passivo

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 a 4 nm TSMC

CPU octa-core 1 x 3,3 GHz – Cortex-X4 3 x 3,15 GHz – Cortex-A720 2 x 2,96 GHz – Cortex-A720 2 x 2,27 GHz – Cortex-A520

GPU Adreno 750

8/12/16 GB di RAM LPDDR5X

256/512 GB/1 TB di storage UFS 4.0 espandibile tramite micro SD

batteria da 10.100 mAh con ricarica rapida da 66W

fotocamera da 13 MP con flash LED

selfie camera da 20 MP

Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, Speaker stereo, USB-C 3.2 Gen 1

Android 15 con Nebula AIOS

