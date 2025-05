Nothing Phone (3) si avvicina: ecco i primi teaser

La decisione di Nothing di lanciare sul mercato prima Phone (3a) rispetto al flagship della nuova serie ha sicuramente sorpreso tutti, ma lo smartphone più atteso sembrerebbe essere sempre più vicino. I social della compagnia di Carl Pei, infatti, da qualche giorno hanno iniziato ad inviare messaggi criptici (ma neanche tanto) per la presentazione del nuovo Nothing Phone (3).

Il momento di Nothing Phone (3) sta arrivando: primi segnali dai social

Crediti: Nothing, X

Il 2025 di Nothing si è aperto, a sorpresa, con il lancio di Phone (3a), lasciando con l’amaro in bocca chi sperava di conoscere fin da subito il nuovo flagship della compagnia di Carl Pei. Dai social, tuttavia, sembrano arrivare delle buone notizie: sono finalmente iniziati i primi teaser per Nothing Phone (3).

Il profilo Twitter/X della compagnia, infatti, da qualche giorno ha iniziato a lanciare dei messaggi sibillini, prima con uno smartphone e dopo con il numero 3. Se due indizi non fanno ancora una prova, bisognerà attendere probabilmente ancora poche ore per scoprire il terzo post che porterà probabilmente all’inequivocabile teaser per il nuovo top di gamma di Nothing.

Nothing Phone (3) è atteso nel terzo quarto del 2025, quindi il lancio potrebbe avvenire nel corso dell’estate (il secondo quarto si conclude con il mese di giugno). Sarà un’estate di fuoco, oppure dovremo attendere la fine dei mesi più caldi? Lo scopriremo soltanto tra qualche giorno.