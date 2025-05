Quando esce Nothing Phone (3)? Lo svela un teaser ufficiale

Il prossimo Nothing Phone (3) rappresenterà un grande salto in avanti per l’azienda di Carl Pei, ex di OnePlus. Per la prima volta si tratterà di un vero e proprio flagship e di conseguenza le aspettative sono alle stelle. Intanto hanno iniziato a fare capolino i primi teaser con alcune conferme: tra queste il periodo d’uscita dello smartphone, previsto per l’estate.

Nothing Phone (3) confermato ufficialmente: ecco quando arriverà il nuovo flagship

Phone (3a) Pro – Crediti: Nothing

Purtroppo manca una data, ma un teaser ufficiale ha svelato che Nothing Phone (3) sarà lanciato a luglio. I precedenti Phone (1) e Phone (2) sono stati annunciati nello stesso mese, quindi possiamo ormai parlare di una “tradizione”.

La presentazione di Phone (3a) e (3a) Pro ci ha regalato i primi smartphone Nothing con una tripla fotocamera, un teleobiettivo e l’inedito tasto Essential (insieme a funzionalità basate sull’intelligenza artificiale). Quasi sicuramente vedremo queste novità anche a bordo del prossimo flagship.

Phone (3). It's a magic number.



Coming July 2025. pic.twitter.com/WEQ7Vcf72H — Nothing (@nothing) May 20, 2025

Al momento si sa poco o niente di Nothing Phone (3): probabilmente ritroveremo una scocca semi-trasparente ed il sistema di LED posteriori Glyph. Come anticipato poco sopra ci aspettiamo l’aggiunta di un teleobiettivo e del tasto Essential. Inoltre si vocifera di due smartphone, una versione standard e il modello superiore Phone (3) Pro.

L’azienda ha confermato che stavolta si salirà di livello, con specifiche di punta: ciò avrà un impatto anche sul prezzo, che dovrebbe aggirarsi sulle 800 sterline (circa 950€ al cambio attuale).

Ultimo aggiornamento: 20 maggio