Nothing Phone (1) non riceverà Android 16: l’hype phone è al capolinea

È ufficiale: Nothing Phone (1), il primo smartphone del brand di Carl Pei, non riceverà l’aggiornamento ad Android 16. Lo conferma la stessa azienda ma c’è comunque un dettaglio positivo per i possessori dell’iconico hype phone, nato per portare una ventata di freschezza nel panorama Android.

Niente aggiornamento ad Android 16 per Nothing Phone (1), ma c’è una consolazione per gli utenti: questo non è un addio

Phone (1) e (2) – Crediti: Nothing

Anche se Nothing Phone (1) non potrà contare sull’aggiornamento ad Android 16 e in generale ad altre versione dell’OS del robottino verde, questo non significa la fine. L’azienda ha promesso che il dispositivo continuerà a ricevere aggiornamenti di sicurezza per un altro anno.

La fine completa del supporto arriverà nel 2026: insomma, per quanto sia una brutta notizia Nothing ha mantenuto le sue promesse. Phone (1) è stato annunciato nel 2022 con Android 12 a bordo ed un piano di 3 anni di aggiornamenti Android e 4 anni di patch di sicurezza.

Il futuro di Nothing

Gli ultimo smartphone del brand di Carl Pei sono Nothing Phone (3a) e (3a) Pro, seguiti da CMF Phone 2 Pro. Nell’immediato futuro arriveranno altre novità: Nothing Phone (3) sarà il primo, vero flagship del marchio. Il lancio è previsto per il mese di luglio e l’azienda ha già svelato il possibile prezzo; inoltre potrebbe esserci anche una versione Pro.

Ci saranno novità anche per gli accessori, un altro settore dove il brand è parecchio attivo. Nothing sta per lanciare le sue prime cuffie over-ear e come al solito ci aspettiamo un design minimale e stiloso, nel perfetto stile della compagnia.