Nothing continua a sorprendere: in arrivo anche le prime cuffie over-ear

Nel corso degli anni Nothing non si è proposta solo come azienda produttrice di smartphone, ma ha portato sul mercato anche diversi accessori che in poco tempo hanno conquistato il cuore degli utenti. Prima ancora di avventurarsi nel settore degli indossabili con il sub-brand CMF, la compagnia di Carl Pei ha sorpreso tutti con cuffie TWS sempre più potente e performanti, ed è proprio nel settore dell’audio wireless che sta per arrivare un nuovo prodotto: le prime cuffie over-ear del brand.

Le cuffie over-ear di Nothing “saranno meglio delle AirPods Max”

Con un filmato lanciato sul canale YouTube della compagnia, Nothing ha annunciato ufficialmente di star lavorando al suo primo paio di cuffie over-ear che, stando alle prime dichiarazioni, saranno probabilmente di fascia ultra-premium. Il video, infatti, non mostra il prodotto, di cui al momento sappiamo davvero poco, ma una conversazione tra gli sviluppatori in cui il designer Tom Ridley afferma che “saranno meglio delle AirPods Max“.

Una dichiarazione del genere, oltre ad essere una vera e proprio sfida per Apple, ci suggerisce due particolari piuttosto importanti: le cuffie over-ear saranno delle flagship, con tutti i crismi necessari a far si che possano competere con i brand più blasonati, mentre non bisognerà aspettarsi un prezzo contenuto. Per esempio, le AirPods Max vengono attualmente proposte a 579€, quindi è lecito aspettarsi un prezzo di lancio superiore almeno ai 300€.

Al momento, come detto in precedenza, i dettagli su questo progetto sono davvero pochi: dovremo attendere ancora qualche settimana per scoprire design e funzionalità delle prime cuffie over-ear di Nothing.