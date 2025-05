MOVA Z50 Ultra è il robot che lava i pavimenti con acqua calda, in offerta lancio a -200€

Il nuovo robot aspirapolvere e lavapavimenti MOVA Z50 Ultra ridefinisce la cura dei pavimenti grazie all’innovativa tecnologia di lavaggio a circolazione dell’acqua calda e all’AI. Una soluzione premium in offerta lancio con uno sconto di ben 200€, valido per le prime due settimane dal debutto.

MOVA Z50 Ultra: tutte le novità del robot aspirapolvere e lavapavimenti con acqua calda a 36°C

Crediti: MOVA

L’ultimo arrivato di MOVA non è soltanto un robot aspirapolvere, ma integra anche la funzione di lavapavimenti con un innovativo sistema di lavaggio a circolazione d’acqua calda in tempo reale. La tecnologia HydroSync è basata su tre caratteristiche fondamentali:

lavaggio con acqua a temperatura costante di 36°C , per sciogliere le macchie più velocemente e per la massima delicatezza sui pavimenti in legno;

, per sciogliere le macchie più velocemente e per la massima delicatezza sui pavimenti in legno; forza di pulizia di 18N combinata con un panno in fibra integrale a binario, abbastanza potente da rimuovere anche le macchio più ostiante;

combinata con un panno in fibra integrale a binario, abbastanza potente da rimuovere anche le macchio più ostiante; il meccanismo interno sprimaccia le fibre del panno, migliorando significativamente l’assorbimento dello sporco.

Crediti: MOVA

Il robot è dotato del sistema AI Sensing Tech a tripla intelligenza: l’intelligenza artificiale binoculare, l’intelligenza artificiale del robot e l’intelligenza artificiale della stazione base lavorano in armonia per una pulizia efficiente e smart, per rilevare lo sporco, per dividere le zone di pulizia e per regolare le strategie di pulizia in tempo reale. L’innovativo sistema monitora le condizioni del panno, lavandolo nuovamente nella stazione base quando necessario, per evitare contaminazioni.

La ventola ad alta velocità da 80.000 RPM di MOVA Z50 Ultra offre una forte aspirazione da ben 19.000 PA per rimuove efficacemente i detriti, catturando il 99,5% delle particelle di grandi dimensioni. Il sistema CleanLift a 4 stadi regola le spazzole laterali, le spazzole a rullo e i doppi panni con pad per una pulizia completa e adatta a diversi scenari.

Crediti: MOVA

Quando si lava, le spazzole laterali e a rullo si sollevano, consentendo solo ai panni di lavorare, evitando di raccogliere i detriti bagnati e di spargere i liquidi; quando si puliscono i tappeti, i panni si sollevano per evitare che i tappeti si bagnino, garantendo una soluzione ideale per le varie esigenze di pulizia.

Il nuovo robot aspirapolvere e lavapavimenti MOVA Z50 Ultra è disponibile da oggi al prezzo di 1.199€. Grazie all’offerta lancio attiva fino al 21 maggio è possibile beneficiare di uno sconto di 200€: durante il periodo promozionale il robottino potrà essere acquistato a 999€!

Mova Robot aspirapolvere Z50 Ultra con efficace mocio autopulente a 36 °C, aspirazione potente da 19000 Pa e rilevamento dello sporco multiplo in tempo reale

