Motorola presenta Moto G56, G86 e G86 Power: novità e prezzo in Italia

Di recente Motorola ha lanciato i nuovi smartphone della famiglia Edge, insieme ai pieghevoli della serie RAZR 60. Era nell’aria un aggiornamento anche per il resto della gamma media ed ecco fare capolino un trittico tutto nuovo. Moto G56, G86 e G86 Power (tutti con connettività 5G) sono ufficiali in Italia: andiamo a scoprire le specifiche tecniche di ognuno, insieme ai dettagli su disponibilità e prezzo.

Moto G56, G86 e G86 Power: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita dei nuovi mid-range Motorola

G56 5G – Crediti: Motorola

Per il design, tutti i nuovi smartphone si ispirano ai dispositivi della serie Edge 60: il modulo fotografico squadrato è tutt’uno con il resto della scocca, senza soluzione di continuità.

Frontalmente abbiamo display piatti con un punch hole per le selfie camera; continua la collaborazione con PANTONE per le colorazioni dei dispositivi. Tutti i telefoni sono IP69 (la massima protezione contro acqua e polvere) e presentano la certificazione di resistenza di grado militare.

Moto G56 5G è il piccolo della serie, equipaggiato con uno schermo LCD da 6,72″ e mosso dal Dimensity 7060 di MediaTek. C’è una fotocamera LYT-600 da 50 MP ed un ultra-grandangolare.

G86 5G – Crediti: Motorola

Moto G86 e G86 Power 5G presentano lo stesso comparto fotografico, con l’aggiunta della stabilizzazione ottica OIS. Migliora anche il display, un’unità AMOLED da 6,67″ con un lettore d’impronte digitali incorporato ed una luminosità massima di 4.500 nit.

Il chipset resta MediaTek, con il Dimensity 7300, mentre la versione Power introduce una capiente batteria da 6.720 mAh.

G86 Power 5G – Crediti: Motorola

Il prezzo di partenza dei nuovi mid-range Motorola è di 269,9€ per Moto G56 5G; si sale poi a 349,9€ con Moto G86 5G (in arrivo a giugno), fino ad un massimo di 399,9€ per l’acquisto di Moto G86 Power 5G (disponibile da luglio). Di seguito trovate le schede tecniche complete con tutti i dettagli.

Moto G56 5G – Scheda tecnica

Dimensioni e peso – 165,75 x 76,26 x 8,35 mm per 200 grammi

Certificazione IP68/IP69 e MIL-STD-810H

Display LCD Flat da 6,72″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) con refresh rate a 120 Hz, 391 PPI, 1.000 nit e protezione Gorilla Glass 7i

Lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento passivo

SoC MediaTek Dimensity 7060 a 6 nm TSMC

CPU octa-core 2 x 2,5 GHz – Cortex-A78 6 x 2,0 GHz – Cortex-A55

GPU IMG BXM-8-256

8 GB di RAM LPDDR4X

256 GB di storage UFS 2.2 espandibile tramite micro SD

Batteria da 5.200 mAh con ricarica rapida da 30W

Fotocamera da 50 + 8 MP (f/1.8-2.2) con LYT-600 e ultra-wide

Selfie camera da 32 MP (f/2.2)

Dual SIM 5G, eSIM, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C 2.0, mini-jack cuffie

Android 15 con Hello UI

Moto G86 5G – Scheda tecnica

Dimensioni e peso – 161,21 x 74,74 x 7,87 mm per 185 grammi

Certificazione IP68/IP69 e MIL-STD-810H

Display AMOLED Flat da 6,67″ 1.5K+ (2.712 x 1.220 pixel) con refresh rate a 120 Hz, 4.500 nit e protezione Gorilla Glass 7i

Lettore d’impronte digitali sotto il display

Raffreddamento passivo

SoC MediaTek Dimensity 7300 a 4 nm TSMC

CPU octa-core 4 x 2,5 GHz – Cortex-A78 4 x 2,0 GHz – Cortex-A55

GPU Mali-G615 MP2

8 GB di RAM

256 GB di storage espandibile tramite micro SD

Batteria da 5.200 mAh con ricarica rapida da 30W

Fotocamera da 50 + 8 MP (f/1.88-2.2) con LYT-600, OIS e ultra-wide

Selfie camera da 32 MP (f/2.2)

Dual SIM 5G, eSIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C 2.0

Android 15 con Hello UI

Moto G86 Power – Scheda tecnica

Dimensioni e peso – 161,21 x 74,74 x 8,65 mm per 198 grammi

Certificazione IP68/IP69 e MIL-STD-810H

Display AMOLED Flat da 6,67″ 1.5K+ (2.712 x 1.220 pixel) con refresh rate a 120 Hz, 4.500 nit e protezione Gorilla Glass 7i

Lettore d’impronte digitali sotto il display

Raffreddamento passivo

SoC MediaTek Dimensity 7300 a 4 nm TSMC

CPU octa-core 4 x 2,5 GHz – Cortex-A78 4 x 2,0 GHz – Cortex-A55

GPU Mali-G615 MP2

8 GB di RAM

512 GB di storage espandibile tramite micro SD

Batteria da 6.720 mAh con ricarica rapida da 30W

Fotocamera da 50 + 8 MP (f/1.88-2.2) con LYT-600, OIS e ultra-wide

Selfie camera da 32 MP (f/2.2)

Dual SIM 5G, eSIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C 2.0

Android 15 con Hello UI

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.