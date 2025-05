Prime immagini di Edge 70: Motorola mette il turbo per sfidare iPhone 17

Sono passati solo pochi giorni dal lancio di Edge 60, ma già si guarda ai prossimi modelli della serie. Sono trapelate le prime immagini di Motorola Edge 70, in arrivo nei prossimi mesi: ecco il presunto design del dispositivo, che viene mostrato a tutto tondo.

Motorola Edge 70 mostrato per la prima volta: le immagini leak svelano il design e la data d’uscita

Come si nota dalle immagini, Motorola Edge 70 non sembra introdurre grandi novità rispetto all’attuale modello. La cover posteriore presenta un modulo squadrato senza soluzione di continuità, con una tripla fotocamera ed il flash LED; frontalmente c’è uno schermo con bordi curvi ed un punch hole centrale.

Il design è molto simile a quello di Motorola Edge 60 e 60 Pro, freschi di lancio anche in Italia. Il modello mostrato presenta un retro in pelle vegana; probabilmente ci saranno varianti con altre texture particolari e colori PANTONE.

Edge 60 Pro – Crediti: Motorola

Nonostante le immagini leak, non ci sono dettagli sulle specifiche. Potremmo riavere una fotocamera da 50 + 50 + 10 MP con ultra-wide e teleobiettivo, proprio come Edge 60; il SoC potrebbe essere aggiornato al Dimensity 7400, un passo avanti rispetto all’attuale 7300.

In merito all’uscita sui render è riportata la data del 23 settembre: in occasione del lancio di Edge 60 l’azienda ha effettivamente svelato il giorno dell’uscita tramite le immagini, quindi anche in questo caso potrebbe essere corretto.

Tuttavia è molto strano che Motorola Edge 70 dopo soli 5 mesi rispetto all’attuale modello. Quindi le ipotesi sono due: o si tratta di una data soggetta a cambiamento oppure Motorola è intenzionata a sfidare i nuovi iPhone 17, previsti proprio per settembre.