Moto G56 5G non ha più segreti: un grosso leak svela tutto

Il noto insider Evan Blass colpisce ancora: il prossimo medio gamma di Motorola finisce sotto i riflettori grazie ad un corposo leak. Moto G56 5G sembra non avere più segreti con tantissimi dettagli su design, specifiche tecniche e perfino indiscrezioni sul prezzo in Europa. Insomma, mancherebbe solo l’ufficialità.

Moto G56 5G: tutto quello che sappiamo finora su specifiche tecniche, prezzo e uscita | Leak

Similmente ai cugini della serie Edge 60, anche Moto G56 5G sarebbe dotato di un modulo fotografico squadrato senza soluzione di continuità con il resto della scocca. Un design stiloso ed elegante, che riesce in parte a celare la natura budget del telefono.

Frontalmente dovremmo trovare uno schermo LCD da 6,72″ a 120 Hz mentre il retro ospiterebbe una doppia fotocamera con un sensore LYT-600 da 50 MP accompagnato da un ultra-grandangolare.

Tra le altre caratteristiche emerge la presenza del Dimensity 7060, fino a 4 GB di RAM e fino a 256 GB di spazio di archiviazione, espandibile fino a 2 TB con Micro SD. Completerebbero il quadro una batteria da 5.300 mAh con ricarica da 33W, Android 15 lato software e le certificazioni IP68/IP69 e MIL-STD-810H.

L’immagine leak pubblicata da Evan Blass rivela anche la politica degli aggiornamenti: si legge di 1 update Android e 3 anni di patch di sicurezza bimestrali per la versione da 4 GB; la variante da 8 GB salirebbe a 2 update Android e 4 anni di patch di sicurezza bimestrali.

Per concludere il presunto prezzo in Europa: Moto G56 5G è stato protagonista anche di indiscrezioni precedenti, che parlavano di circa 250€ per la variante da 8/256 GB.

Moto G56 5G – Scheda tecnica presunta