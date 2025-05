AI sempre più presente in Windows 11: le ultime novità dal BUILD 2025

In occasione del BUILD 2025, evento annuale per gli sviluppatori dell’ecosistema Microsoft, la compagnia di Redmond ha annunciato una serie di novità in arrivo su Windows 11 che porteranno l’utilizzo dell’intelligenza artificiale ad un livello ancora più alto. Non solo più Copilot, ma presto ci saranno anche le azioni rapide per File Explorer.

L’intelligenza artificiale arriva anche in File Explorer con le azioni rapide

Microsoft

Con un futuro aggiornamento del sistema operativo, arriveranno in Windows 11 delle nuove scorciatoie che con il nome di AI Action permetteranno agli utenti di eseguire rapidamente delle azioni con l’ausilio dell’intelligenza artificiale. In particolar modo, si potranno creare riassunti dai file di testo, oppure ottenere informazioni sulle immagini direttamente con un click del tasto destro del mouse.

Attualmente gli iscritti a Windows Insider possono testare quattro nuove funzioni nel Dev Channel, tutte dedicate alle immagini: la ricerca di informazioni con Bing Visual Search, la creazione di sfondi sfocati, la cancellazione degli oggetti e la rimozione degli sfondi dalle foto.

Al momento non sappiamo ancora quando queste nuove funzionalità saranno disponibili per tutti, ma è lecito dover aspettare almeno il prossimo grande aggiornamento previsto per la seconda metà del 2025.