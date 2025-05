Meizu lancia 5 smartphone Global: tutte le novità annunciate

Quest’anno Meizu era presente al MWC 2025, un segnale chiaro da parte della casa cinese che si è concretizzato con il lancio di ben cinque nuovi smartphone. Si tratta di dispositivi economici, dal prezzo abbordabile e con caratteristiche basilari: comunque non mancano sorprese sia in termini di specifiche tecniche (con Meizu Note 22 Pro 5G) che in fatto di design.

Tutte le novità di Meizu per i mercati Global: ci sono ben 5 smartphone

Crediti: Meizu

I modelli Meizu Note 22 e Note 22 Pro 5G sono stati annunciati in Cina come Note 16 e 16 Pro: i due dispositivi arrivano in versione Global con un nome diverso ma le specifiche restano invariate. Il modello standard è il primo dispositivi di Meizu con un modulo fotografico ottagonale mentre il fratello maggiore è il dispositivo con la scheda tecnica più interessante.

Specifiche tecniche

Meizu Note 22 4G

Crediti: Meizu

dimensioni e peso – 165,2 x 75,5 x 8,35 mm per 204 grammi

certificazione IP54

display AMOLED da 6,78″ Full HD+ (2.436 x 1.080 pixel) con refresh rate a 120 Hz, luminosità di picco di 1.800 nit

Lettore d’impronte digitali sotto il display (ottico)

Raffreddamento /

SoC MediaTek Helio G99 a 6 nm TSMC

CPU octa-core 2 x 2,2 GHz – Cortex-A76 6 x 2,0 GHz – Cortex-A55

GPU Mali-G57 MP2

8 GB di RAM LPDDR4X

128/256 GB/1 TB di storage non espandibile

batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 40W

fotocamera da 108 + 8 + 2 MP (f/1.67-2.2-2.4) con ultra-wide e macro

108 + 8 + 2 MP (f/1.67-2.2-2.4) con ultra-wide e macro selfie camera da 32 MP (f/2.0)

Dual SIM 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 6.0, NFC, GPS, Speaker stereo, USB-C, sensore IR

Android 15 con Flyme AIOS

Meizu Note 22 5G

Crediti: Meizu

dimensioni e peso – 167,56 x 75,77 x 9,18 mm per 216,9 grammi

certificazione IP65

display LCD da 6,78″ Full HD+ (2.460 x 1.080 pixel) con refresh rate a 120 Hz, luminosità di picco di 1.050 nit

Lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento /

SoC Unisoc T8200 a 6 nm TSMC

CPU octa-core 2 x 2,3 GHz – Cortex-A76 6 x 2,1 GHz – Cortex-A55

GPU ARM Mali-G57 MP2

8/12 GB di RAM LPDDR4X

128/256 GB di storage non espandibile

batteria da 6.600 mAh con ricarica rapida da 40W

fotocamera da 50 + 2 MP (f/1.8-2.4) con sensore di profondità

50 + 2 MP (f/1.8-2.4) con sensore di profondità selfie camera da 8 MP (f/2.0)

Dual SIM 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NO NFC, GPS, Speaker mono, mini-jack cuffie da 3,5 mm, USB-C, pulsante laterale per AI

Android 15 con Flyme AIOS

Meizu Note 22 Pro 5G

Crediti: Meizu

dimensioni e peso – 163,81 x 76,21 x 8,40 mm per 197,5 grammi

certificazione IP66/IP68

display AMOLED da 6,78″ 1.5K+ (2.720 x 1.224 pixel) con refresh rate a 144 Hz, campionamento del tocco fino a 2.160 Hz, luminosità di picco di 4.500 nit, 10 bit, PWM Dimming a 2.160 Hz

Lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 a 4 nm TSMC

CPU octa-core 1 x 2,5 GHz – Cortex-A720 1 x 2,4 GHz – Cortex-A720 4 x 1,8 GHz – Cortex-A520

GPU Adreno 810

8/12 GB di RAM LPDDR5

256/512 GB di storage non espandibile

batteria da 6.200 mAh con ricarica rapida da 80W

fotocamera da 50 + 8 MP (f/1.8-2.2) con ultra-wide

50 + 8 MP (f/1.8-2.2) con ultra-wide selfie camera da 8 MP (f/2.05)

Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS, Speaker stereo, sensore IR, USB-C, pulsante laterale per AI

Android 15 con Flyme AIOS

Meizu mblu 22

Crediti: Meizu

dimensioni e peso – 170,75 x 77,5 x 8,9 mm per 200 grammi

certificazione IP52

display LCD da 6,79″ HD+ (1.640 x 720 pixel) con refresh rate a 90 Hz, luminosità di picco di 400 nit

Lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento /

SoC Unisoc SC9863A a 28 nm

CPU octa-core 4 x 1,6 GHz – Cortex-A55 4 x 1,2 GHz – Cortex-A55

GPU PowerVR GE8322

3/4 GB di RAM LPDDR4X

64/128 GB di storage non espandibile

batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 10W

fotocamera da 13 MP (f/1.8) con autofocus

13 MP (f/1.8) con autofocus selfie camera da 5 MP (f/2.2)

Dual SIM 4G, Wi-Fi 4, Bluetooth 4.2, GPS, Speaker stereo, USB-C, mini-jack cuffie 3,5 mm

Android Go

Meizu mblu 22 Pro

Crediti: Meizu

dimensioni e peso – 170,75 x 77,5 x 8,5 mm per 212 grammi

certificazione IP52

display LCD TFT da 6,79″ HD+ (1.640 x 720 pixel) con refresh rate a 120 Hz, luminosità di picco di 400 nit

Lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento /

SoC MediaTek Helio G81 a 12 nm TSMC

CPU octa-core 2 x 2,0 GHz – Cortex-A75 6 x 1,8 GHz – Cortex-A55

GPU Mali-G52 MP2

4/6/8 GB di RAM LPDDR4X

128/256 GB di storage non espandibile

batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 18W

fotocamera da 50 + 2 MP (f/1.8-2.4) con macro

50 + 2 MP (f/1.8-2.4) con macro selfie camera da 5 MP (f/2.0)

Dual SIM 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 6.0, GPS, Speaker stereo, USB-C, mini-jack cuffie 3,5 mm

Android

Prezzi e disponibilità

Al momento Meizu si è limitata a confermare il debutto Global dei nuovi smartphone, ma non ha ancora svelato i paesi in cui saranno lanciati. Comunque i dispositivi faranno capolino in Europa.

Per quanto riguarda l’Italia, per ora non ci sono dettagli: al MWC 2025 abbiamo chiesto a Meizu di un possibile ritorno nel nostro paese e la risposta fa ben sperare. Tornando ai nuovi telefoni Global, di seguito trovate i prezzi (ancora non definitivi precisamente).