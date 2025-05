Meizu Note 16 e 16 Pro ufficiali: eleganza, tanta batteria e costano pochissimo

La compagnia cinese continua la sua ripresa aggiungendo due nuovi modelli alla sua gamma di mid-range. Meizu Note 16 e Note 16 Pro debuttano in Cina e non sono mancate alcune sorprese. Ci aspettavamo dei dispositivi budget con caratteristiche modeste ma questo è vero solo in parte: ecco tutte le novità e i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e uscita.

Meizu Note 16 e 16 Pro: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Partiamo subito con il modello più economico: il design è interessante ma lato specifiche siamo sui livelli budget accennati in apertura. Meizu 16 base è il primo modello del brand cinese equipaggiato con un modulo fotografico ottagonale, un look utilizzato in alcune occasioni da Huawei.

Lo smartphone ha tutto quello che ci si aspetterebbe da un dispositivo accessibile: lo schermo è un’unità da 6,78″ Full HD a 120 Hz, mentre il chipset è una soluzione Unisoc T8200. C’è una capiente batteria da 6.600 mAh con ricarica da 40W, una fotocamera da 50 MP accompagnata da un sensore per la profondità.

Presenti compromessi come il lettore d’impronte laterale, il Bluetooth 5.0, l’assenza dell’NFC; tuttavia il telefono è certificato IP65.

La vera sorpresa è Meizu Note 16 Pro: non aspettatevi un balzo di qualità stellare, ma siamo sulla buona strada. In questo caso si passa ad un modello più sottile e leggero, con uno schermo AMOLED ed un lettore d’impronte integrato sotto il display.

Il pannello è ancora una volta da 6,78″ di diagonale ma con risoluzione 1.5K, refresh rate a 144 Hz, campionamento del tocco istantaneo da 2.160 Hz, PWC Dimming, profondità colore a 10 bit e una luminosità di picco di 4.500 nit.

La batteria scende a 6.200 mAh ma la ricarica passa ad 80W; la fotocamera guadagna un ultra-grandangolare e non mancano il Dual Frequency GPS, l’NFC per i pagamenti ed altre aggiunte (Wi-Fi 6, BT 5.4, un sensore IR). Lato software troviamo la nuova interfaccia Flyme AIOS 2, con Android 15 e tante funzionalità legate all’intelligenza artificiale.

La serie Meizu Note 16 ha debuttato in Cina al prezzo di partenza di 799 CNY, circa 99€ al cambio attuale: di seguito trovate tutte le configurazioni, seguite dalle schede tecniche complete.

Note 16 8/128 GB – 799 CNY (99€) 8/256 GB – 999 CNY (124€) 12/256 GB – 1.199 CNY (149€)

Note 16 Pro 8/256 GB – 1.499 CNY (186€) 12/256 GB – 1.699 CNY (211€) 12/512 GB – 1.899 CNY (236€) 16/512 GB – 2.099 CNY (261€)



Meizu Note 16 – Scheda tecnica

dimensioni e peso – 167,56 x 75,77 x 9,18 mm per 216,9 grammi

certificazione IP65

display LCD da 6,78″ Full HD+ (2.460 x 1.080 pixel) con refresh rate a 120 Hz, luminosità di picco di 1.050 nit

Lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento /

SoC Unisoc T8200 a 6 nm TSMC

CPU octa-core 2 x 2,3 GHz – Cortex-A76 6 x 2,1 GHz – Cortex-A55

GPU ARM Mali-G57 MP2

8/12 GB di RAM LPDDR4X

128/256 GB di storage non espandibile

batteria da 6.600 mAh con ricarica rapida da 40W

fotocamera da 50 + 2 MP (f/1.8-2.4) con sensore di profondità

50 + 2 MP (f/1.8-2.4) con sensore di profondità selfie camera da 8 MP (f/2.0)

Dual SIM 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NO NFC, GPS, Speaker mono, mini-jack cuffie da 3,5 mm, USB-C, pulsante laterale per AI

Android 15 con Flyme AIOS 2

Meizu Note 16 Pro – Scheda tecnica