Meizu Note 16 e 16 Pro arriveranno a maggio, insieme a Flyme AIOS 2

La compagnia cinese sta per lanciare la sua nuova gamma di dispositivi budget. Meizu Note 16 e 16 Pro sono in dirittura d’arrivo e nonostante la loro natura economica non mancheranno novità legate all’intelligenza artificiale, con l’uscita di Flyme AIOS 2.

Meizu Note 16 e Note 16 Pro con Flyme AIOS 2: ufficiale la data di presentazione

Note 16 – Crediti: Meizu

Inizialmente il lancio era fissato per aprile: tuttavia ha posticipato l’uscita a maggio, per presentare la serie Meizu Note 16 direttamente con Flyme AIOS 2. Si tratta dell’ultima versione del software del brand, che in precedenza ha cambiato nome per abbracciare la sua nuova filosofia: l’intelligenza artificiale al centro di tutto, da qui il passaggio da Flyme OS ad AIOS.

Ci saranno novità software legate all’AI, ma non sono stati svelati dettagli. Aspettando di saperne di più ecco le prime immagini della gamma Meizu Note 16. Lo smartphone base presenta un modulo fotografico ottagonale, un look atipico visto principalmente su dispositivi Huawei.

Note 16 Pro – Crediti: Meizu

C’è anche Meizu Note 16 Pro, dotato di un modulo fotografico circolare: a parte questa differenza estetica non è ancora chiaro quali saranno i cambiamenti sotto la scocca.

La data di presentazione dei nuovi modelli della serie Note è fissata per il 13 maggio in Cina. E per chi aspetta il top di gamma, il lancio di Meizu 22 avverrà in estate, ma mancano dettagli sulla data. Impossibile non aspettarsi un flagship con Snapdragon 8 Elite mentre restano i dubbi per l’uscita in Italia. Al MWC 2025 Meizu si è detta ottimista ma per ora non ci sono annunci ufficiali.

Meizu Note 16 – Scheda tecnica presunta

dimensioni e peso – /

certificazione IP/

display LCD da 6,78″ Full HD+

Lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento /

SoC Unisoc T765 a 6 nm TSMC

CPU octa-core 2 x 2,3 GHz – Cortex-A76 6 x 2,1 GHz – Cortex-A55

GPU ARM Mali-G57 MC2

RAM LPDDR4X

storage eMMC 5.1/UFS 3.1/UFS 2.2

batteria da 6.600 mAh con ricarica rapida da 40W

fotocamera da 50 + 2 MP

50 + 2 MP selfie camera da 8 MP

Dual SIM 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS, Speaker stereo, USB-C, pulsante laterale per AI

Android 15 con Flyme AIOS 2

Ultimo aggiornamento: 6 maggio