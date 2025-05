Il NO IVA di Mediaworld è tornato: weekend di grandi sconti sulla migliore tecnologia

Una delle promozioni più amate dagli italiani è finalmente tornata per un weekend di grandi sconti su migliaia di prodotti tech da portare a casa a prezzo super conveniente. Stiamo ovviamente parlando del NO IVA di MediaWorld che per tre giorni offrirà lo scorporo dell’IVA sulla migliore tecnologia presente sullo store della celebre catena di elettronica.

La migliore tecnologia è scontata del 18.04% questo fine settimana con il NO IVA Mediaworld

Crediti: Mediaworld

Dal 23 al 25 maggio torna finalmente il NO IVA MediaWorld: una delle promozioni online sicuramente più apprezzate nel nostro paese. Per tutto il weekend, sullo store della famosa catena di negozi di elettronica, sarà possibile approfittare di uno sconto del 18.04% (corrispondente allo scorporo dell’IVA) su migliaia di prodotti di tecnologia, come telefonia, computer, tv, grandi e piccoli elettrodomestici, fotografia, clima e tanti altri ancora. Per accedere alle offerte, come avviene solitamente, è necessario essere possessori della carta MW Club, che può essere richiesta gratuitamente.

Per tutte le informazioni su questa nuova promozione vi lasciamo alla pagina ufficiale del NO IVA MediaWorld, dove troverete anche tutti i prodotti in sconto e la lista delle categorie escluse da questa offerta, come per esempio i prodotti Apple oppure quelli Dyson.

