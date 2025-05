Dimensity 9400e ufficiale: tutto sul SoC di Realme GT 7 e OnePlus Nord 5

In linea con le indiscrezioni precedenti, MediaTek ha annunciato il nuovo Dimensity 9400e: si tratta del rivale dello Snapdragon 8s Gen 4, un chipset All Big Core caratterizzato da specifiche di punta. Andiamo a scoprire tutte le novità, insieme ai primi smartphone che arriveranno sul mercato con questo Soc (sia in Cina che a livello Global).

MediaTek Dimensity 9400e: tutto quello che c’è da sapere sul nuovo chipset, in arrivo con Realme, OnePlus e vivo

Crediti: MediaTek

Come anticipato in apertura, il Dimensity 9400e di MediaTek nasce come rivale naturale dello Snapdragon 8s Gen 4 di Qualcomm. Entrambi fanno da ponte tra la fascia media e quella premium, offrendo caratteristiche che strizzano l’occhio ai chipset superiori.

La nuova soluzione di MediaTek arriva dopo i Dimensity 9400 e 9400+, mutuando alcune specifiche da questi. L’ultimo arrivato presenta la medesima architettura All Big Core, rinunciando agli Efficiency Core in favore di quelli dedicati alle performance.

La CPU Cortex-X925 viene messa da parte in favore di una configurazione che sfrutta solo X4 e A720; il SoC è realizzato a 4 nm dalla taiwanese TSMC, mentre i modelli maggiori usano il processo a 3 nm. Di seguito le specifiche base del nuovo chipset:

processo a 4 nm TSMC

CPU octa-core 1 x 3,4 GHz – Cortex-X4 3 x 2,85 GHz – Cortex-X4 4 x 2,0 GHz – Cortex-A720

GPU Immortalis-G720 MC12

Il compromesso qui è la scheda grafica, ma nulla di eclatante: si tratta della GPU Immortalis-G720, la stessa dei precedenti Dimensity 9300 e 9300+. Si tratta di una soluzione a 12 core con il supporto al Ray Tracing hardware, illuminazione globale, Ultra HDR e MSAA 2x.

Crediti: MediaTek, OnePlus

Per l’AI generativa ritroviamo l’NPU APU 790, anche in questo caso proveniente dalla generazione passata (9300). Il resto delle caratteristiche comprende il supporto a GPS tri-band, RAM LPDDR5X, UFS 4, Wi-Fi 7 e Bluetooth 6.0.

I primi smartphone con Dimensity 9400e arriveranno a stretto giro: Realme Neo 7 Turbo (molto probabilmente in arrivo da noi come Realme GT 7 Global), OnePlus Ace 5 Racing (il nostro OnePlus Nord 5) e vivo X200 FE. Si tratta di modelli in dirittura d’arrivo sia in Cina che a livello Global, in alcuni casi già a partire dal mese di maggio.