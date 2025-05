LegoGPT è una nuova AI in grado di creare incredibili costruzioni di mattoncini

Il mondo delle AI riserva nuove sorprese ogni giorno, e anche oggi ha deciso di non fare eccezioni: se da piccoli (o ancora al giorno d’oggi) avete amato liberare la vostra fantasia con le costruzioni a mattoninci, adesso ci penserà l’intelligenza artificiale a dar sfogo alla vostra creativia. Con LegoGPT, infatti, è possibile dare una indicazione testuale della costruzione che vogliamo creare e l’AI lo farà in pochi secondi.

L’intelligenza artificiale si diverte con i LEGO: ecco il nuovo LegoGPT

Crediti: LegoGPT

LegoGPT è stato addestrato su un vasto dataset denominato StableText2Lego, che comprende oltre 47.000 strutture LEGO accompagnate da descrizioni dettagliate. Utilizzando un approccio autoregressivo, il modello predice l’aggiunta successiva di mattoncini, assicurando che ogni passo rispetti le leggi fisiche e le regole di assemblaggio. Durante il processo di generazione, vengono effettuati controlli di validità e rollback basati sulla fisica per prevenire configurazioni instabili o non assemblabili.

Una delle caratteristiche distintive di LegoGPT è la sua capacità di generare modelli non solo esteticamente gradevoli, ma anche realistici e pronti per essere costruiti. I modelli prodotti possono essere assemblati manualmente da persone o automaticamente da bracci robotici, dimostrando la versatilità e l’applicabilità pratica del sistema. Inoltre, il team ha sviluppato un metodo per aggiungere texture e colori ai modelli, migliorando ulteriormente la qualità visiva delle creazioni.

Il progetto è open source e disponibile al pubblico su GitHub, offrendo a sviluppatori, educatori e appassionati di LEGO la possibilità di rivoluzionare la progettazione e costruzione di modelli.