iPhone 17 Air sarà ultra-sottile ma con una batteria enorme

Batteria “high-density” per iPhone 17 Air: arriva finalmente il silicio-carbonio?

Con un post sul proprio blog, il celebre analista Ming-Chi Kuo ha fatto il punto sui futuri prodotti di Apple e su quelle che potrebbero essere le novità relative ad iPhone 17 Air e al tanto vociferato pieghevole di Cupertino. Stando alle informazioni condivise da Kuo, la compagnia statunitense sarebbe finalmente pronta ad introdurre le batterie “high-density” (così le ha definite l’analista) all’interno dello smartphone ultra-sottile e del foldable.

Con “high-density”, Kuo potrebbe far ovviamente riferimento alle batterie al silicio-carbonio che permettono di avere una maggiore capacità all’interno di un form-factor ridotto. Questo significa che, seppur con un design incredibilmente sottile e compatta, il nuovo iPhone 17 Air potrebbe guadagnare un’autonomia di gran lunga superiore agli altri smartphone grazie a questa tecnologia.

Una possibile smentita, invece, arriva dal CEO di TDK Noboru Saito che, in una recente intervista, ha dichiarato che Apple ha accelerato la produzione di batterie gli anodi di silicio, che permettono di ottenere il 15% in più di autonomia rispetto alle classiche batteria alla grafite. La produzione dovrebbe essere pronta per la fine di giugno, giusto in tempo per l’assemblaggio dei nuovi iPhone 17 Air in arrivo probabilmente a settembre.

Si tratta ovviamente di indiscrezioni che per il momento non troveranno conferme ufficiali, vi invitiamo quindi ad attendere maggiori informazioni direttamente da Apple.

