Gaming Coach è la nuova AI di Intel che ti insegna a superare anche i giochi più difficili

In occasione del Computex 2025, Intel ha presentato una nuova soluzione con intelligenza artificiale che potrebbe tornare molto utile ai videogiocatori, soprattutto quelli che amano cimentarsi nei giochi più difficili. Con AI Gaming Coach, infatti, la compagnia statunitense ha sviluppato un vero e proprio assistente virtuale che guida i giocatori e fornisce consigli sulla loro partita.

Con AI Gaming Coach di Intel superare quel livello più difficile sarà un gioco da ragazzi

Quante volte vi siete ritrovati bloccati ad un livello particolarmente difficile e siete stati costretti a consultare le guide in rete per proseguire? Con AI Gaming Coach di Intel questo potrebbe essere diventato un problema del passato. Questo nuovo assistente virtuale con intelligenza artificiale, infatti, è in grado di vedere lo schermo del giocatore e fornire consigli e soluzioni in tempo reale, proprio come se stessimo parlando in diretta con un esperto di videogiochi.

Nella demo mostrata al Computex, Intel ha scelto Black Myth: Wukong per mettere alla prova la sua AI e i risultati sembrano essere stati piuttosto soddisfacenti. Come potete vedere anche nel filmato in alto, il Gaming Coach è stato in grado di dare consigli sempre pertinenti al giocatore, come quello di cercare il loot prima di affrontare il boss, oppure fornire una strategia vincente per affrontarlo. In caso di fallimento, inoltre, l’AI invierà dei simpatici messaggi di incoraggiamento per spingere i giocatori a riprovarci.

Questa intelligenza artificiale, al contrario di quella di NVIDIA, può essere eseguita sulla iGPU (scheda grafica integrata nella CPU) oppure con la NPU, senza interferire con le prestazioni della GPU che saranno interamente dedicate al videogioco. Stiamo per assistere ad una vera e propria rivoluzione AI anche nel mondo videoludico? Se questi assistenti virtuali dovessero rispettare le promesse, giocare diventerebbe sicuramente più facile per tutti.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!