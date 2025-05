Huawei presenta Watch 5, Watch Fit 4 Series e le TWS FreeBuds 6 | Novità e prezzi

Il colosso tech cinese arricchisce la sua linea di indossabili con una sfilza di novità, per tutte le esigenze. Huawei Watch 5 è il primo con tecnologia X TAP mentre Watch Fit 4 migliora in tutto ed arriva anche in versione Pro; c’è spazio anche per gli auricolari senza fili Huawei FreeBuds 6, dal design iconico e in grado di offrire una qualità senza compromessi.

Tutte le novità per l’ecosistema Huawei: i nuovi Watch 5, Watch Fit 4, Watch Fit 4 Pro e FreeBuds 6 sono ufficiali in Italia

Huawei Watch 5

Crediti: Huawei

La serie di indossabili si rinnova con Huawei Watch 5, modello dedicato alla fascia premium. Il design non si allontana da quello della scorsa generazione: c’è un ampio schermo rotondo, materiali pregiati, un pulsante fisico ed una corona rotante. L’orologio si presenta in due dimensioni, da 42 mm e 46 mm.

Entrambi i modelli presentano esterni lucici, sono disponibili anche in acciaio inossidabile 316L e sono protetti da un robusto vetro zaffiro sferico, noto per la sua impressionante durezza e chiarezza. Per i cinturini è possibile scegliere tra titanio, fluoroelastomero e materiali compositi.

Lo stile elegante raggiunte il suo culmine nelle nuove edizioni Sand Gold e Beige (42 mm) realizzate in acciaio inossidabile 904L, e Purple (46 mm) in titanio di grado aerospaziale, materiale più leggero del 45% e quasi due volte più resistente dell’acciaio inossidabile.

Il nuovo Huawei Watch 5 introduce una novità: l’innovativa tecnologia di rilevamento multiplo Huawei X TAP. Questa funzionalità integra sensori ECG, PPG e tattili in un’unica interfaccia semplificata, estendendo le capacità di monitoraggio della salute oltre il tradizionale rilevamento basato sul polso al rilevamento preciso tramite la punta delle dita.

Semplicemente tenendo premuto il sensore X-TAP per tre secondi, gli utenti ottengono accesso immediato a One-Tap Health Glance, un rapporto sanitario completo che comprende 9 metriche chiave come la variabilità della frequenza cardiaca (HRV) o la saturazione di ossigeno nel sangue, il tutto fornito in 60 secondi.

Compatibile sia con Android che iOS, l’indossabile supporta i nuovi controlli gestuali Double Slide e Double Tap. Questi permettono di gestire le chiamate, controllare la musica e perfino la fotocamera dello smartphone, senza la necessità di interagire con lo schermo.

Tra le altre caratteristiche abbiamo il supporto eSIM ed un’autonomia fino a 4,5 giorni sul modello da 46 mm e fino a 3 giorni su quello da 42 mm, in modalità Standard. È presente anche la modalità Risparmio Energetico, che permette di estendere la durata della batteria rispettivamente fino a 11 e 7 giorni.

Huawei Watch 5 è disponibile all’acquisto in Italia al prezzo di 449€ (42 mm) e 649€ (46 mm) nello store ufficiale e non solo. Inoltre fino al 29 giugno – in esclusiva su Huawei Store – è presente un bundle che comprende anche

le TWS FreeBuds 6i, un cinturino in regalo e l’estensione della garanzia di 12 mesi con Huawei Care.

Huawei Watch Fit 4 e 4 Pro

Crediti: Huawei

Le novità del brand cinese continuano con Huawei Watch Fit 4: il design è allineato con quello di Watch Fit 3 ma viene impreziosito da nuovi dettagli ed uno stile ancora più premium. Sottile e confortevole, il dispositivo arriva con uno schermo AMOLED da 1,82″, un peso di 27 grammi, uno spessore di 9,5 mm ed una pratica corona rotante.

Crediti: Huawei

Quest’anno c’è una novità, Huawei Watch Fit 4 Pro: il fratello maggiore presenta uno stile che strizza l’occhio ai rugged watch ed introduce la funzione di misurazione ECG. Lo spessore è di 9,3 mm per un peso di 30,4 grammi; inoltre è dotato di un display con protezione in vetro zaffiro antigraffio, una lunetta in lega di titanio, un corpo in alluminio aerospaziale ed una luminosità di picco di ben 3.000 nit.

La nuova serie è disponibile nello store ufficiale (e non solo) al prezzo di 279€ per Huawei Watch Fit 4 Pro e di 169€ per Watch Fit 4 standard. Fino al 29 giugno è possibile riscattare il coupon esclusivo “AGIZFIT4” per ricevere uno sconto di 40€ ed un cinturino in omaggio.

Huawei FreeBuds 6

Crediti: Huawei

Lanciate in Cina a marzo, ora i nuovi auricolari true wireless della compagnia arrivano anche alle nostre latitudini. Anche nel caso delle TWS Huawei FreeBuds 6 il design ricalca quello del modello precedente: come per le FreeBuds 5 è presente uno stelo “a goccia”, un’indossabilità semi in-ear ed una custodia protettiva ovate (dalla forma stretta e allungata).

Dotati di un peso contenuto (solo 4,9 grammi) ed un design ergonomico, gli auricolari offrono la cancellazione del rumore ANC fino a 95 dB, una capacità di trasmissione lossless da 2,3 Mbps (fino a 48 kHz/24 bit), ottimizzazioni Huawei Sound e nuove funzionalità legate all’intelligenza artificiale e ad HarmonyOS.

L’autonomia è di circa 36 ore (considerando anche la custodia) mentre con la ricarica rapida bastano solo 5 minuti per 2,5 ore di riproduzione. Infine non manca il supporto alla ricarica wireless.

I nuovi auricolari Huawei FreeBuds 6 sono disponibili all’acquisto al prezzo di 159€: fino al 29 giugno è possibile riscattare il codice “AMKTFB620” nello store ufficiale Huawei per ricevere uno sconto di 20€.

