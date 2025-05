Huawei Store celebra la Festa della Mamma con tante offerte e un Coupon Extra Sconto

Il mese di maggio porta con sé una delle festività più belle e sentite: per l’occasione Huawei celebra la Festa della Mamma con una sfilza di offerte su tanti prodotti tech. L’ecosistema Huawei è salute, sport, condivisione e intrattenimento, con tante soluzioni per accontentare anche le mamme più esigenti. Qualità premium e funzionalità avanzate, ora a prezzi super convenienti grazie ai nuovi sconti. E con il Coupon Extra Sconto ricevi uno sconto aggiuntivo del 10%!

Il tuo regalo tech per la Festa della Mamma: ecco le migliori soluzioni dell’ecosistema Huawei

Crediti: HUAWEI

Quest’anno la Festa della Mamma si terrà domenica 11 maggio e se stai cercando un regalo da lasciare a bocca aperta, allora le offerte di Huawei Store sono imperdibili. La promozione termina il 19 maggio, quindi è possibile approfittare delle occasioni sui prodotti dell’ecosistema Huawei per quasi tutto il mese!

Il catalogo di dispositivi del brand comprende tante soluzioni: smartwatch per le mamme più sportive e quelle sempre attente alla salute, auricolari true wireless per ascoltare le canzoni preferite con un tocco di stile, tablet e PC per un’esperienza premium e con performance sempre al top.

Huawei Watch D2 è una delle ultime novità (ve ne parliamo anche nella nostra recensione): leggero e sottile, permette un monitoraggio della salute completo a tutto tondo, con una panoramica fino a 9 indicatori. Lo smartwatch è in grado di misurare la pressione sanguigna direttamente dal polso; merito di un cuscinetto meccanico sottile da 26,5 mm, integrato nella scocca. Compatibile con Android e iOS, si tratta del dispositivo perfetto per unire attenzione per la salute e stile!

Crediti: Huawei

Huawei Watch GT 5 da 41 mm strizza l’occhio agli amanti del fashion e dello sport: il design elegante (la ghiera dell’orologio è decorata con foglie intricate), le funzionalità legate al benessere, le modalità dedicate al fitness e tanta autonomia, fino a 2 settimane.

Con Huawei Watch Fit 3 l’azienda cinese ha alzato il tiro: un indossabile di fascia media ma con uno stile, un’eleganza e performance da primo della classe. Dotato di un ampio display AMOLED quadrato da 1,82″ ed un design ultrasottile, Watch Fit 3 è perfetto sia per il monitoraggio completo del fitness che quello avanzato della salute 24H. E grazie alla luminosità di picco di ben 1.500 nit non ci sono problemi nel visualizzare lo schermo sotto al sole! Batteria di lunga durata, fino a 10 giorni di utilizzo massimo e compatibilità con iOS e Android: imperdibile a 99€!

Per chi punta a qualcosa di diverso dal solito, le TWS Huawei FreeClip sono una scelta imprescindibile: si tratta dei primi auricolari senza fili con design a clip, un look ad orecchino che garantisce la massima presa ed una qualità audio superiore. Gli auricolari Open Ear permettono di ascoltare la musica e parlare al telefono senza isolarsi dall’ambiente circostante. E la nuova colorazione Rose Gold è un tripudio di eleganza!

Crediti: Huawei

Le mamme moderne utilizzano tablet e notebook con la stessa familiarità dei più giovani: in questo caso i dispositivi Huawei sono dei validi alleati. Huawei MatePad 11.5″S è un dispositivo pensato per l’intrattenimento e la produttività: il display PaperMatte evita l’affaticamento degli occhi mentre le applicazioni Notes e GoPaint permettono di prendere appunti e disegnare senza limiti. Il tutto in un corpo sottile, dallo spessore di soli 6,2 mm.

E per concludere in grande stile, impossibile non farsi tentare da Huawei MateBook D16 2024: non è soltanto super conveniente, ma offre alte prestazioni e la massima comodità. Il portatile è dotato di un ampio schermo da 16″ ed una tastiera completa di tastierino numerico, senza rinunciare ad un elegante corpo leggero e metallico.

Per tutte le offerte Huawei dedicate alla Festa della Mamma dai un’occhiata alla pagina della promozione (attiva fino al 19 maggio). E con il Coupon “AMAMMAGZ10” ricevi un extra sconto del 10%, per un’occasione ancora più conveniente! Di seguito trovi una selezione con alcuni dei migliori prodotti, in bundle con accessori aggiuntivi a prezzi che non passano inosservati!

Le occasioni continuano il 15 maggio

Crediti: Huawei

Le occasioni targate Huawei non finiscono mai: il prossimo 15 maggio ci sarà un evento dedicato al lancio di nuovi prodotti. Si tratta di due nuove serie di indossabili e ancora una volta avremo a che fare con prodotti premium dallo stile elegante e dalle prestazioni al top. Iscrivi ora per ricevere i coupon esclusivi:

35€ di sconto per i nuovi modelli della serie Huawei Watch Fit;

per i nuovi modelli della serie Huawei Watch Fit; 50€ di sconto per i nuovi modelli della serie Huawei Watch.

Contenuto realizzato in collaborazione con Huawei.

