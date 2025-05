Il PC pieghevole Huawei con HarmonyOS lascerà tutti a bocca aperta

Il prossimo evento di Huawei si terrà il 19 maggio e probabilmente sarà ricordato per molto tempo. Dopo aver rivoluzionato il settore dei pieghevoli con i suoi ultimi smartphone, ora il colosso tech cinese prenderà di mira la categoria dei PC. Il primo notebook Huawei con HarmonyOS avrà un design che lascerà di stucco: ecco cosa si nota dal teaser ufficale.

Huawei sta per lanciare il suo PC con HarmonyOS, il primo con design pieghevole

Crediti: Huawei

Nel corso della presentazione di maggio sarà annunciata la serie Huawei Nova 14 ma vedremo anche altro. Sullo stesso palcoscenico verrà annunciato il primo notebook Huawei equipaggiato con HarmonyOS per PC, il sistema operativo del brand slegato da Windows e dotato di tutto l’occorrente (tra funzionalità AI ed applicazioni proprietarie e di terze parti).

Tuttavia la parte software non sarà l’unica novità: il teaser ufficiale mostra un design molto particolare mentre secondo vari leaker il nome del terminale sarà Huawei MateBook Fold Ultimate Design.

Crediti: Huawei

Questo lascia poco spazio ai dubbi: il nuovo portatile del brand dovrebbe avere un formato pieghevole. Questa non è la prima volta che un’azienda si cimenta nell’impresa: basta dare un’occhiata a Lenovo ThinkPad X1 Fold e ASUS ZenBook 17 Fold.

Nonostante non sia una novità inedita dispositivi come Huawei Mate XT e Pura X hanno dimostrato che il colosso cinese ha ancora tanto da dire. Dal nuovo MateBook ci aspettiamo, oltre al design pieghevole, anche un corpo leggero e sottile; inoltre sembra che avremo un look elegante, con una cover posteriore in pelle nera.

L’appuntamento è fissato per il 19 maggio in Cina; resta da vedere se il primo notebook pieghevole Huawei – con HarmonyOS per PC – arriverà anche alle nostre latitudini o resterà un’esclusiva asiatica.