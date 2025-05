Huawei Nova 14, 14 Pro e 14 Ultra ufficiali: sempre raffinati e con fotocamere da top di gamma

Dopo aver lasciato tutti di stucco con MateBook Fold, il suo primo PC pieghevole (dotato del sistema proprietario HarmonyOS) il colosso cinese ha rinfoltito anche la fascia medio-alta. Huawei Nova 14, 14 Pro e 14 Ultra sono ufficiali, un trittico di smartphone che non ha nulla da invidiare ai modelli di punta: ecco tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e uscita (al momento solo in Cina).

Huawei Nova 14, 14 Pro e 14 Ultra: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Huawei Nova 14 – Scheda tecnica

Crediti: Huawei

Rispetto alla gamma Nova 13 il design cambia leggermente, con un modulo fotografico ridisegnato. Tuttavia la nuova serie continua ad offrire un look elegante e raffinato, tipico della famiglia Nova. Il modello base offre uno schermo piatto, un pannello OLED da 6,7″ di diagonale ed una batteria da 5.500 mAh con ricarica da 100W.

Il comparto fotografico è basilare, con un sensore principale da 50 MP accompagnato da un teleobiettivo ed un ultra-grandangolare (con macro). Come al solito Huawei utilizza una matrice di colori RYYB (che permette di migliorare la raccolta di luce e la qualità degli scatti in scene con scarsa illuminazione).

Crediti: Huawei

dimensioni e peso – 161,73 x 75,48 x 7,18 mm, 192 grammi

certificazione IP65

display Flat OLED da 6,7″ Full HD+ (2.412 x 1.084 pixel), 10 bit, refresh rate a 120 Hz, campionamento del tocco a 300 Hz, PWM a 2.160 Hz, luminosità di picco di 1.100 nit

Lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento /

SoC Kirin

CPU /

GPU /

/ GB di RAM

256/512 GB di storage non espandibile

batteria da 5.500 mAh con ricarica da 100W

fotocamera da 50 + 12 + 8 MP (f/1.9-2.4-2.2) con sensore principale RYYB, teleobiettivo RYYB con OIS, ultra-grandangolare/macro 112°

selfie camera da 50 MP (f/2.4)

Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, Speaker stereo, USB-C 2.0, sensore IR

HarmonyOS 5

Huawei Nova 14 Pro – Scheda tecnica

Crediti: Huawei

Il passo successivo è Huawei Nova 14 Pro: in questo caso il display presenta dimensioni maggiori (6,78″) ed un formato con micro-curvature su quattro lati.

Migliora anche il comparto fotografico: il sensore principale supporta l’apertura variabile (f/1.4-4.0) e insieme al teleobiettivo e all’ultra-wide viene aggiunto un sensore multispettrale (per la fedeltà cromatica e i toni della pelle). La selfie camera raddoppia, con un modulo per i ritratti.

Crediti: Huawei

dimensioni e peso – 163,4 x 75,0 x 7,68 mm, 207/204 grammi

certificazione IP65

display Micro-Quad Curved OLED da 6,78″ 1.5K+ (2.776 x 1.224 pixel), 10 bit, refresh rate LTPO a 120 Hz, campionamento del tocco a 300 Hz, PWM a 2.160 Hz, luminosità di picco di 1.200 nit

Lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento /

SoC Kirin

CPU /

GPU /

/ GB di RAM

256/512 GB di storage non espandibile

batteria da 5.500 mAh con ricarica da 100W

fotocamera da 50 + 12 + 8 MP (f/1.4/4.0-2.4-2.2) con sensore principale RYYB con apertura variabile e OIS, teleobiettivo RYYB con OIS, ultra-grandangolare/macro 112° e sensore multispettrale da 2 MP (f/2.4)

selfie camera da 50 + 8 MP (f/2.0-2.2) con obiettivo per ritratto (zoom ottico 2X, digitale 5X)

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2, NFC, Dual GPS, Speaker stereo, USB-C 2.0, sensore IR

HarmonyOS 5

Huawei Nova 14 Ultra – Scheda tecnica

Crediti: Huawei

Il punto massimo della serie è Huawei Nova 14 Ultra, versione potenziata che guadagna tutta un serie di migliorie. È certificato IP68/69, ha uno schermo più grande (6,81″) e dotato di una luminosità di picco di ben 5.500 nit, guadagna il supporto alla connettività satellitare.

La fotocamera aggiunge un teleobiettivo periscopico; ritroviamo il sensore principale con apertura variabile, l’ultra-wide, il modulo multispettrale e la doppia selfie camera.

Per tutti gli smartphone della serie Huawei non ha rivelato né il quantitativo da RAM né l’identità del chipset presente a bordo. Probabilmente si tratta di una soluzione Kirin, ma non ci sono dettagli (per il momento).

Crediti: Huawei

dimensioni e peso – 163,4 x 75,6 x 7,78 mm, 204 grammi

certificazione IP68/IP69

display Micro-Quad Curved OLED da 6,81″ 1.5K+ (2.860 x 1.272 pixel), 10 bit, refresh rate LTPO 3.0 a 120 Hz, campionamento del tocco a 300 Hz, PWM a 2.160 Hz, luminosità di picco di 5.500 nit

Lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento /

SoC Kirin

CPU /

GPU /

/ GB di RAM

256/512 GB/1 TB di storage non espandibile

batteria da 5.500 mAh con ricarica da 100W

fotocamera da 50 + 50 + 13 MP (f/1.4/4.0-2.2-2.2) con sensore principale RYYB con apertura variabile e OIS, teleobiettivo periscopico RYYB con OIS, ultra-grandangolare/macro RYYB 112° e sensore multispettrale da 1,5 MP (f/2.4)

selfie camera da 50 + 8 MP (f/2.0-2.2) con obiettivo per ritratto (zoom ottico 2X, digitale 5X)

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2, NFC, Dual GPS, Speaker stereo, USB-C 2.0, sensore IR, comunicazione satellitare

HarmonyOS 5

Prezzo e disponibilità

La serie Huawei Nova 14 ha debuttato in Cina al prezzo di partenza di circa 332€ al cambio attuale. La gamma precedente è arrivata anche in Italia, quindi restiamo in attesa di saperne di più su un’eventuale versione Global. Di seguito trovate le configurazioni per ciascun modello.