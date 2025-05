La serie Huawei Nova 14 arriva a maggio: data d’uscita e primi dettagli

Dopo aver stravolto le cose in fatto di flip phone (con Huawei Pura X) il colosso tecnologico cinese torna su binari più tradizionali ed annuncia la data di presentazione della serie Huawei Nova 14. I nuovi modelli sono in dirittura d’arrivo in patria e arrivano anche varie indiscrezioni che svelano cosa possiamo aspettarci.

La serie Huawei Nova 14 sta arrivando: ufficiale la data di presentazione

L’evento di lancio di Huawei Nova 14 è fissato per il 19 maggio in Cina, quindi tra una manciata di giorni. L’attuale generazione Nova 13 è stata lanciata anche in Italia quindi è molto probabile che anche la nuova serie arriverà alle nostre latitudini nel corso dei prossimi mesi.

Il primo teaser poster svela il design della gamma, caratterizzata dal solito look che unisce in parti uguali stravaganza ed eleganza. La cover posteriore ospita una modulo fotografico circolare inserito in uno spazio a capsula; c’è un doppio flash LED ed un comparto composto da tre sensori.

In realtà è presente anche un quarto modulo di piccole dimensioni, tuttavia non è chiaro il suo ruolo. Potrebbe trattarsi di un sensore multispettrale per la fedeltà cromatica, ma è solo un’ipotesi.

Cosa possiamo aspettarci dai nuovi smartphone della serie Nova

Nova 14 e 14 Pro dovrebbero arrivare nelle configurazioni da 12/256 GB e 12/512 GB. Nova 13 Pro è dotato di una fotocamera con apertura variabile, quindi questa caratteristica potrebbe tornare anche con la nuova generazione. Tutti i dispositivi sarebbero dotati di HarmonyOS 5.

Ci sarebbe spazio anche per Huawei Nova 14 Ultra, con varie migliorie: la versione superiore sarebbe caratterizzata da un chip Kirin della serie 9 (quindi di fascia alta), un teleobiettivo da 12 MP e il già citato sensore multispettrale. Il telefono mostrato dal teaser potrebbe essere questa variante maggiore, ma non è certo.