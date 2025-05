Huawei MateBook Fold ufficiale: il PC pieghevole che cambierà tutto

Con l’annuncio del suo sistema operativo per PC il colosso tecnologico cinese ha lanciato il guanto di sfida a Windows e MacOS. Non sappiamo ancora quale sarà il futuro per quanto riguarda i mercati fuori dalla Cina, ma una cosa è certa: Huawei fa sul serio e il nuovo MateBook Fold Ultimate Design è la prova definitiva. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul primo notebook pieghevole del brand, che è anche il primo PC con a bordo HarmonyOS.

Huawei MateBook Fold Ultimate Design: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Design e display

Crediti: Huawei

Questa non è la prima volta che un’azienda annuncia un portatile pieghevole: Lenovo ThinkPad X1 Fold e ASUS ZenBook 17 Fold sono la prova evidente, ma si tratta di dispositivi che non hanno avuto un impatto significativo sul mercato.

Vedremo se Huawei MateBook Fold Ultimate Design riuscirà nell’impresa di rendere “commerciale” questa categoria: nel frattempo si tratta di un passo avanti gigantesco per il colosso tech cinese, sia a livello hardware che software e ormai sempre più indipendente dall’occidente.

Crediti: Huawei Crediti: Huawei Crediti: Huawei

Il nuovo dispositivo si unisce al tri-fold Huawei Mate XT e al flip phone Pura X: è un concentrato di tecnologia e stile, forse una ghiotta anteprima di quello che potrebbe essere il futuro dei portatili.

Dotato di un peso di 1,16 kg ed uno spessore di appena 7,3 mm, MateBook Fold è equipaggiato con uno schermo Tandem OLED da 18″ di diagonale, con risoluzione 3.3K, rapporto in 3:2 oppure in 4:3, una luminosità di picco di 1.600 nit (HDR) e tecnologia LTPO.

Crediti: Huawei

Il display utilizza 3 strati di supporto in fibra di carbonio per migliorare la resistenza agli urti. Il terminale monta la cerniera a goccia più grande al mondo (misura 285 mm), con un meccanismo di apertura a tre stadi.

Hardware

Crediti: Huawei

Purtroppo la parte hardware non è stata approfondita: Huawei MateBook Fold Ultimate Design dovrebbe avere dalla sua un chipset Kirin, ma per ora non ci sono dettagli. Di seguito trovate le specifiche tecniche conosciute finora.

Per garantire temperature sempre fresche all’interno della scocca trova spazio un sistema di raffreddamento composto da doppie ventole in alluminio diamantato (28W, 3,5 mm di spessore) ed un dissipatore ultrasottile con tecnologia al liquido (con camera di vapore).

Huawei MateBook Fold Ultimate Design – Scheda tecnica

dimensioni e peso – 382,5 x 288,5 x 7,6/7,3 mm (aperto), 288,5 x 193,7 x 14,9 mm (chiuso) per 1,16 kg

display Tandem OLED con tecnologia LTPO, 700 nit e fino a 1.600 nit di luminosità di picco, PWM Dimming a 1.440 Hz 13″ (2.472 x 1.648 pixel) in 3:2 quando piegato 18″ 3.3K (3.296 x 2.472 pixel) in 4:3 quando aperto

processore Kirin CPU / GPU /

32 GB di RAM

1/2 TB di storage SSD PCIe

batteria 74,69 Wh con ricarica da 140W

fotocamera da 8 MP

Wi-Fi 6E (tri-band), Bluetooth 5.2, USB-C (2x)

Speaker stereo (6x), 4 microfoni

Tasto di accensione con lettore d’impronte digitali

HarmonyOS 5

Software

Il software è l’altra faccia della medaglia: si tratta del primo terminale dell’azienda equipaggiato con HarmonyOS per PC. Il sistema operativo del brand è qualcosa di completamente nuovo, basato su kernel Harmony e slegato da Windows. Presenta funzionalità AI ed applicazioni proprietarie per utilità, produttività ed intrattenimento, più un ampio supporto a software di terze parti.

Prezzo e disponibilità

Crediti: Huawei

Annunciato nei colori Forging Shadow Black, Cloud Water Blue e Skyline White, il nuovo Huawei MateBook Fold Ultimate Design arriva al prezzo di partenza di circa 2.950€ al cambio attuale. Il terminale presenta due configurazioni:

32 GB/1 TB – 23.999 CNY (2.950€)

32 GB/2 TB – 26.999 CNY (3.320€)

Il PC pieghevole di Huawei è stato lanciato in Cina e per il momento non è dato di sapere se arriverà anche in versione Global.