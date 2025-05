HarmonyOS per PC è ufficiale: Huawei sfida Windows e MacOS

Il ban da parte degli USA è stato il primo tassello di un mosaico che è finalmente arrivato a compimento. Dopo aver lanciato il suo sistema operativo indipendente da Android ora Huawei annuncia l’ultimo passo della sua completa emancipazione. HarmonyOS per PC è ufficiale ed arriva per sfidare i giganti del calibro di Windows e MacOS: l’evoluzione del colosso tech cinese è completa, o quasi.

Huawei svela HarmonyOS PC, il sistema operativo proprietario per portatili e desktop

È da tempo che si vocifera dell’arrivo di HarmonyOS per PC, versione del sistema operativo proprietario di Huawei destinata a notebook e PC Desktop. A marzo la compagnia ha presentato Huawei Pura X, il suo primo smartphone dotato di HarmonyOS Next nativo, svincolato completamente da Android e basato su kernel proprietario.

Lo stesso vale per la versione PC: il sistema operativo è basato ancora una volta sul kernel personale Harmony, con Ark Engine per la parte grafica e l’interfaccia utente, l’architettura StarShield per la sicurezza ed altri componenti (DevEco, ArkTS e ArkUI).

Per quanto riguarda l’ecosistema, Huawei ha sviluppato oltre 150 applicazioni esclusive e l’integrazione di oltre 2.000 app. Non manca il supporto ad oltre 1.000 dispositivi esterni: precisamente si parla di 800 periferiche standard, 20 categorie di prodotti informatici (tastiere, mouse e monitor) e 200 dispositivi secondari come stampanti, scanner, tablet e altro ancora.

Com’è facile immaginare, l’esperienza è arricchita con il supporto dell’AI, sia tramite Pangu che DeepSeek. Anche aspetti come la sicurezza e la privacy sono stati curati a fondo: è presente l’autenticazione reale per gli sviluppatori, la verifica delle firme per le applicazioni nello store, autorizzazioni rigorose per la registrazione dello schermo e gli screenshot.

La modalità Super Privacy disabilita fotocamera, microfono e accesso alla posizione direttamente a livello di sistema. Huawei ha introdotto anche la crittografica del disco tramite hardware: anche rimuovendo il disco rigido i file restano inaccessibili senza lo sblocco dello schermo.

Ciliegina sulla torta, HarmonyOS Office è il pacchetto dedicato alla produttività con sincronizzazione per tutti i dispositivi, account unificati e funzionalità legate all’AI.

Al momento Huawei si è limitata ad annunciare e mostrare alcune delle caratteristiche di HarmonyOS per PC. La presentazione vera e propria si terrà il 19 maggio e oltre a saperne di più ci sarà anche una novità assoluta: il primo notebook equipaggiato con il nuovo sistema operativo proprietario.