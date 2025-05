Honor sta per svelare una nuova serie di smartwatch

Tira aria di novità per Honor e non riguarda soltanto il debutto della gamma 400 (protagonista di svariati leak). L’azienda cinese ha rivelato una nuova aggiunta per il suo ecosistema: sta per arrivare una serie di smartwatch inedita e grazie al primo poster possiamo dare uno sguardo al design.

Honor Watch: confermata una nuova serie di smartwatch, dal design differente

Crediti: Honor

L’ultimo smartphone del brand con display rotondo è stato Honor Watch 4 Pro, risalente ad ottobre 2023. Quest’ultimo non è stato lanciato in Italia e nel nostro paese l’ultimo modello rotondo è Honor Watch GS 3, del 2022. Insomma sono diversi anni che l’azienda cinese ha messo da parte questo formato, ma ora le cose stanno per cambiare.

Crediti: Honor

Tramite un teaser poster ufficiale Honor ha annunciato l’arrivo di una nuova serie di smartwatch. Non ci sono dettagli tecnici ma viene confermato sia il design che la presenza di MagicOS lato software. Non sappiamo da quanti dispositivi sarà composta la gamma.

Sia la locandina che il post pubblicato su Weibo, noto social asiatico, fanno riferimento ad una nuova gamma. Quindi possiamo aspettarci un nome differente e non una versione Pro dell’attuale Honor Watch 5. A proposito di novità, al MWC 2025 l’azienda ha annunciato Honor Watch 5 Ultra: si tratta di una variante premium con tanto di ECG ma non ancora in vendita.