Honor Watch Fit ufficiale: è il primo indossabile di una nuova serie

La compagnia cinese ha lanciato una nuova serie di smartwatch per il mercato cinese: Honor Watch Fit è il primo modello della famiglia ed arriva con un design stiloso, un pacchetto di funzionalità che non si fa mancare nulla ed un prezzo abbordabile.

Honor Watch Fit: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: Honor

Il nuovo smartwatch di Honor cambia look rispetto ai modelli più recenti e riprende il formato rotondo di Watch 4 Pro (2023) e Watch GS 3 (2022). Il dispositivo è dotato di uno schermo AMOLED da 1,32″ protetto da un vetro leggermente curvo; di lato trova spazio un pulsante fisico.

Honor Watch Fit è un modello sottile e leggero, pensato per un utilizzo basilare ma completo a tutto tondo. Supporta la chiamate Bluetooth, ci sono l’NFC per i pagamenti e il GPS per la localizzazione, non manca l’Always-On e nemmeno un pratico sensore per la luminosità automatica.

La batteria si ricarica tramite aggancio magnetico (in circa 1 ora) ed offre un’autonomia fino a 23 giorni con un utilizzo normale e fino a 9 giorni con AOD attivo. Presenti circa 100 modalità sportive, il monitoraggio dell’attività cardiaca e dei livelli di ossigeno nel sangue, il controllo dello stress e del sonno.

Crediti: Honor

Il nuovo Honor Watch Fit ha debuttato in Cina insieme a Honor 400 e 400 Pro (in versione cinese, sono diversi rispetto a quelli Global) al prezzo di partenza di circa 51€ al cambio attuale, ossia 424 CNY. La versione Elegant, con scocca in metallo ed un look premium, viene proposta a circa 72€ al cambio (594 CNY).

Al momento l’indossabile è stato presentato solo in patria e non ci sono ancora dettagli in merito al debutto internazionale.

Honor Watch Fit – Scheda tecnica