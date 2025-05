Honor Watch Fit si mostra a tutto tondo: ecco il nuovo smartwatch

Dopo i teaser pubblicati a inizio mese, l’azienda cinese svela Honor Watch Fit, il nuovo indossabile in arrivo in patria tra pochi giorni. Andiamo a dare un’occhiata più da vicino a questo gadget inedito, una soluzione che punta agli utenti più sportivi ed offre tantissima autonomia.

Honor Watch Fit: design e caratteristiche del nuovo indossabile, in arrivo con la serie 400

Crediti: Honor

Il design di Honor Watch Fit era già stato anticipato, almeno in parte: l’indossabile presenta un design diverso rispetto all’attuale Watch 5 e ritorna al formato rotondo di Watch 4 Pro (2023). L’ultimo modello con display circolare lanciato in Italia è Watch GS 3, risalente addirittura al 2022.

Crediti: Weibo, Honor

Per ora i dettagli son ancora scarni: il nuovo smartwatch vedrà la luce insieme alla serie Honor 400 in Cina, prevista entro fine mese. Gli smartphone della gamma arriveranno in Italia il 22 maggio, ma non ci sono indizi in merito all’orologio (che potrebbe debuttare da noi in un secondo momento).

Crediti: Honor

Oltre al design, l’azienda ha confermato la presenza di MagicOS lato software mentre per l’autonomia si parla di ben 23 giorni di utilizzo (con una batteria da 495 mAh). Il dispositivo pesa appena 26 grammi e ha uno spessore di 9,9 mm.